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Shanghái (China), 26 nov (EFE).- La farmacéutica china Hansoh Pharmaceutical anunció un acuerdo con una filial del gigante alemán Bayer, que pagará hasta 3.250 millones de dólares por la licencia exclusiva de un fármaco experimental contra el cáncer.

En un comunicado remitido anoche a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la compañía con sede en la provincia oriental de Jiangsu explicó que Bayer pagará inicialmente 150 millones de dólares por la licencia del HS-20122 y hasta otros 3.100 millones dependientes de su desarrollo, aprobación y comercialización, así como de regalías por ventas futuras.

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Según Hansoh, el HS-20122 está diseñado para identificar células cancerosas que presentan dos proteínas concretas (EGFR y c-Met) presentes en algunas células cancerosas, utilizando esa capacidad para llevar directamente hacia ellas una sustancia que las destruye.

El fármaco se dirige a distintos tipos de tumores sólidos y busca actuar también en aquellos casos en los que las mencionadas proteínas favorecen el avance del cáncer o dificultan la eficacia de esos tratamientos, agrega el documento.

Tras la noticia, las acciones de Hansoh en Hong Kong subían hoy un 2,55 % hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT), aunque acumulan un descenso del 11,9 % en lo que va de año.

Este es el último de una serie de pactos internacionales que apuntan al auge del país asiático dentro de los sectores farmacéutico y biotecnológico, en los que el rápido progreso y las innovaciones de las firmas chinas han atraído la atención de los gigantes internacionales.

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Según la prensa oficial china, los acuerdos para licenciar nuevos fármacos chinos se situaron cerca de los 130.000 millones de dólares a lo largo de los tres primeros trimestres, aproximándose al volumen total de todo el ejercicio anterior.

Entre esos contratos destacan el que firmó la sueco-británica AstraZeneca en enero para hacerse con los tratamientos de pérdida de peso de CSPC por hasta 18.500 millones de dólares, o el de la estadounidense Bristol Myers Squibb por 13 líneas de oncología, hematología o inmunología de Jiangsu Hengrui, valorado en hasta 15.200 millones. EFE

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