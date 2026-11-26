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Amazon está en conversaciones con Meta para llegar a un acuerdo con el que finalizar el bloqueo de su agente de inteligencia artificial (IA) Muse en la tienda 'online', que dependerá de cómo se gestionen los resultados de búsqueda y la publicidad.

El gigante tecnológico de 'eCommerce' cortó el acceso del agente de Meta Muse a su tienda 'online' en septiembre de este año, impidiéndole tanto navegar como realizar compras en nombre de los usuarios, tras solicitar en varias ocasiones a Meta que excluyera su tienda 'online' de la experiencia del agente, sin éxito.

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En ese momento, Amazon alegó que no había llegado a ningún acuerdo con Meta para que su agente pudiera acceder a la tienda y, aún así, Muse navegó por ella, incluso, sin identificarse y almacenando las credenciales de los clientes.

Ahora, dos meses después de bloquear al agente de IA, el gigante tecnológico está en conversaciones con la compañía liderada por Mark Zuckerberg para cerrar un acuerdo y devolver el acceso a Muse, tal y como ha podido conocer el medio Fortune, según fuentes cercanas a las compañías.

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Sin embargo, dichas fuentes han detallado que el acuerdo depende de negociaciones relacionadas con cómo gestionar los resultados de búsqueda y la publicidad, así como la forma de conectar Muse con Amazon.

Por ejemplo, uno de los principales problemas que tratan de resolver es que el agente Muse podría eludir la publicidad del sitio web de Amazon, al mostrar los resultados de los productos directamente al usuario. Por tanto, excluiría una fuente de ingresos relevante, como es la publicidad, para el gigante del 'eCommerce'.

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Además, Amazon también ve como un posible problema delegar los resultados de búsqueda de los productos de su tienda 'online' exclusivamente a las capacidades de Muse. Igualmente, ha expresado preocupación por cómo la integración de agentes de IA pueda debilitar la relación de Amazon con los consumidores.

Por tanto, a la espera de resolver dichos puntos de conflicto, se desconoce cuándo podrán llegar a un acuerdo ambas compañías y restablecer el acceso de Muse a la tienda 'online' de Amazon, que en todo caso, deberá tener la aprobación de los CEO de ambas empresas.

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Todo ello se enmarca en un momento en el que los agentes de IA cada vez están más presentes y la compañía dirigida por Andy Jassy, pretende comprender y adelantarse a cómo este tipo de tecnologías afectarán a los patrones de compra habituales de los usuarios.

Como resultado, Amazon ha puesto a buen recaudo su tienda frente a los agentes de Google y OpenAI al bloquearlos desde 2025 e incluso llegó a demandar a Perplexity por el uso de su navegador Comet para las tareas agénticas de compra en su tienda.

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Cabe recordar que Amazon cuenta con un agente propio denominado Alexa para Compras, diseñada para ayudar a los usuarios a crear listas de productos y resolver incidencias con las facturas o compras, todo ello mediante una conversación con lenguaje natural.