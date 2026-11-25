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Santo Domingo, 25 nov (EFE).- Los cantantes Romeo Santos y Prince Royce cerrarán el 12 de febrero de 2027 en Santiago, en el norte de República Dominicana, su gira mundial 'Mejor tarde que nunca', informó este miércoles la promotora del concierto.

En el Estadio Cibao, ambos bachateros pondrán fin a su ruta de conciertos tras recorrer Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y reunir a más de un millón de personas.

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Temas en colaboración como 'Dardo', 'La amaré' y '¡Ay! San Miguel', además de éxitos que han marcado sus respectivas trayectorias artísticas, formarán parte del repertorio del concierto.

La elección de República Dominicana tiene un "significado especial" para los estadounidenses Santos y Royce, quienes "han llevado con orgullo sus raíces dominicanas a importantes escenarios internacionales", señaló la promotora en su comunicado.

Esta gira "representa la unión de dos generaciones, dos trayectorias artísticas y una pasión compartida por el género del amargue, acercándolo a nuevas audiencias y consolidando su alcance global", indicó la empresa. EFE