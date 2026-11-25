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Un tribunal de Jordania ha condenado a muerte este miércoles a un hombre acusado de matar este mes a un policía en un ataque ejecutado en los alrededores de la Embajada de Sri Lanka en la capital, Amán, un suceso que se saldó con un herido y con la detención del sospechoso.

El Tribunal de Seguridad Estatal ha emitido la sentencia a primera hora del día contra el acusado tras declararle culpable de "actos terroristas", si bien aún cabe recurso ante el Tribunal de Casación, según un comunicado publicado por la Policía jordana a través de redes sociales.

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El ataque, ejecutado el 5 de noviembre, fue descrito por las autoridades como "un cobarde acto terrorista". La Policía especificó que el agente fallecio fue atacado "por sorpresa" por un sospechoso no identificado que portaba "un objeto punzante". "Una patrulla intervino de inmediato, enfrentándose al terrorista, logrando controlar la situación y procediendo a su detención", recalcó.

El incidente tuvo lugar cerca de dos semanas después de un atentado perpetrado durante un funeral en una iglesia en la provincia de Karak (centro), que se saldó con al menos nueve muertos y alrededor de 40 heridos. Los tres acusados por este ataque --que llevó a Jordania a lanzar bombardeos contra objetivos de Estado Islámico en Siria-- fueron igualmente condenados a muerte.

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