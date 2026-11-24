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Caracas, 24 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela reportó este martes, luego de años sin hacerlo, que la deuda pública del país ascendía a 237.544 millones de dólares al cierre de 2025, equivalentes a cerca del 242 % del producto interno bruto (PIB), una situación que calificó de insostenible.

La deuda pública está compuesta en su mayoría por obligaciones comerciales (116.500 millones, equivalente al 49,1 % de los pasivos totales); la deuda no financiera de la estatal PDVSA: 67.300 millones de dólares (28,3 %); la deuda arbitral (11,1 %), la deuda bilateral (9,8 %) y deuda multilateral (1,8 %).

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"La deuda pública de Venezuela está en una situación de incumplimiento prolongado y es insostenible, lo que refleja las restricciones impuestas por las sanciones financieras, la disminución de los ingresos provenientes de los hidrocarburos y años de desequilibrios macroeconómicos", añadió el Gobierno en su reporte.

Asimismo, apuntó que desde el incumplimiento de pagos de 2017, los "atrasos han continuado acumulándose, incluidos intereses impagos y penalidades, mientras que el acceso limitado al financiamiento externo ha restringido aún más el espacio fiscal".

En este contexto, subrayó que "restaurar la sostenibilidad de la deuda pública requerirá un enfoque integral, anclado en un programa creíble de estabilización macroeconómica y respaldado por marcos institucionales reforzados".

Como prioridades, señaló el apoyo a la "transparencia de la deuda, normalizar las relaciones con los acreedores externos y reanudar la vinculación con las instituciones financieras internacionales".

"En ausencia de dichas medidas, el actual sobreendeudamiento público seguirá pesando sobre las perspectivas de crecimiento y retrasando la recuperación económica", consideró.

Ante esta situación, el Gobierno prometió la adopción de "medidas decisivas para mejorar la situación de la deuda pública y restablecer la sostenibilidad de las finanzas pública".

El anuncio llega cuando Estados Unidos ha flexibilizado sus sanciones a Venezuela, luego de capturar a Nicolás Maduro el pasado enero y abrir una nueva etapa en sus relaciones con el país suramericano, que recientemente también reingresó al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). EFE

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