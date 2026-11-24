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La Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (Fundación ECO) ha reclamado reducir las desigualdades en el acceso a la oncología de precisión en España y reforzar el papel de los pacientes en las decisiones relacionadas con su enfermedad.

Así se ha mostrado durante una reunión de trabajo de ONCOGEN-EMPOWER celebrada en CaixaForum Madrid. En el encuentro han participado representantes de asociaciones de pacientes y profesionales del ámbito oncológico para analizar las barreras que dificultan el acceso equitativo a los avances en diagnóstico molecular y genética, compartir la evidencia disponible y debatir propuestas de mejora.

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Desde la Fundación ECO subrayan que, aunque la oncología de precisión está transformando el abordaje del cáncer, su incorporación a la práctica clínica sigue planteando desafíos. Así, señalan que las diferencias en la disponibilidad de pruebas, los tiempos de respuesta o el acceso al consejo genético pueden condicionar las oportunidades de los pacientes en función del territorio o del hospital en el que reciben atención.

"Millones de personas conviven con un cáncer que puede llegar a desarrollar metástasis. Para ellas, acceder a tiempo a las pruebas moleculares y conocer todas las opciones terapéuticas disponibles es fundamental. Reclamamos una oncología de precisión equitativa, con información clara y participación real de los pacientes en las decisiones sobre su enfermedad", ha indicado la presidenta de la Alianza frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo (ALMIA), Pilar Fernández.

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"La oncología de precisión está transformando nuestra capacidad para diagnosticar y tratar el cáncer, pero estos avances solo tendrán un impacto real si garantizamos que todos los pacientes puedan beneficiarse de ellos en condiciones de equidad. No podemos permitir que el acceso a una prueba genética o a un biomarcador clínicamente indicado dependa del lugar de residencia o del hospital en el que se recibe atención", ha señalado Pedro Pérez, miembro de la Comisión Permanente de la Fundación ECO y jefe de Servicio de Oncología del Hospital Clínico San Carlos.

Durante la jornada también se ha debatido sobre el Decálogo ONCOGEN-EMPOWER, una propuesta de diez medidas orientadas a mejorar el compromiso de las administraciones sanitarias hacia el acceso a consejo genético, los biomarcadores y el diagnóstico molecular en oncología.

El documento, sometido a debate y validación por las entidades participantes, plantea establecer criterios comunes para acceder a las pruebas clínicamente indicadas, garantizar su financiación pública cuando estén incluidas en la cartera de servicios, mejorar los tiempos de respuesta y reforzar la coordinación entre centros sanitarios.

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Asimismo, pone el foco en la necesidad de proporcionar información clara y comprensible a los pacientes, facilitar su acompañamiento durante el proceso asistencial e incorporar a las asociaciones en el diseño y la evaluación de los circuitos de atención. El objetivo es convertir estas propuestas en una herramienta que permita trasladar a las autoridades sanitarias demandas concretas y promover mejoras medibles.

GENERAR EVIDENCIA PARA IDENTIFICAR DESIGUALDADES

En el encuentro también se han presentado los primeros resultados de ONCOGEN Pulse, una encuesta dirigida a pacientes y profesionales sanitarios para conocer su nivel de información, sus percepciones y sus experiencias en relación con el consejo genético, los biomarcadores y la oncología de precisión. La encuesta permanecerá abierta hasta finales de 2026 y contribuirá a generar evidencia sobre las barreras de acceso y las necesidades existentes.

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Esta información, junto con el análisis de datos agregados y anonimizados sobre la disponibilidad de pruebas genómicas, los tiempos de respuesta y los circuitos asistenciales, servirá de base para elaborar el 'White Paper on Precision Oncology', un documento de recomendaciones orientado a impulsar mejoras organizativas y en las políticas sanitarias.

LOS PACIENTES, PROTAGONISTAS DE LA ONCOLOGÍA DE PRECISIÓN

La jornada ha contado también con la mesa 'La voz del paciente', en la que representantes de asociaciones han compartido sus perspectivas sobre las dificultades de acceso, las necesidades de información y los retos de la medicina de precisión.

"Es fundamental que los pacientes conozcamos nuestros derechos y sepamos cuándo podemos acceder al consejo genético y qué información nos puede aportar. También necesitamos entender en qué consiste el análisis molecular de nuestro diagnóstico, qué información aporta sobre nuestro cáncer y cómo puede ayudar a identificar las opciones terapéuticas más adecuadas. Debemos recibir información clara y comprensible sobre las alternativas terapéuticas disponibles, para poder participar de forma activa e informada en las decisiones sobre nuestra enfermedad. No basta con tener acceso a la innovación; tenemos que poder entenderla y beneficiarnos de ella", ha apuntado la presidenta de ALMIA.

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Por su parte, Pérez ha concluido: "Situar al paciente en el centro de la oncología de precisión significa ofrecerle información comprensible, escuchar sus necesidades y darle herramientas para participar de forma activa e informada en las decisiones sobre su enfermedad. Con ONCOGEN-EMPOWER queremos que su voz contribuya a identificar barreras e impulsar mejoras concretas en nuestro sistema sanitario".

En este sentido, ONCOGEN-EMPOWER contempla también la formación especializada de las asociaciones de pacientes en genética, biomarcadores y oncología molecular, con el objetivo de fortalecer su capacidad de participación e interlocución con los profesionales sanitarios y las administraciones públicas.