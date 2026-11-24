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Ciudad de México, 24 nov (EFE).- México y China acordaron colaborar para instalar un hospital inteligente en territorio mexicano y ampliar la formación de médicos y la investigación científica, informó este martes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tras su visita a Shenzhen para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“La primera es poder instalar en México un hospital inteligente, iniciar con eso. Y a partir de ahí ver cómo podemos avanzar en otros hospitales”, explicó en su conferencia de prensa diaria.

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Destacó en su reciente visita a China un centro médico con 1.500 camas y el uso de inteligencia artificial para interpretar imágenes médicas y de robots para trasladar muestras al laboratorio.

Agregó que se necesita una mayor cooperación en la formación y en la investigación científica, "que un grupo de médicos mexicanos puedan ir a China a capacitarse, a formarse, y también ver si médicos de China pueden venir a México a formarse".

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En su primer viaje al gigante asiático, Sheinbaum también pidió al presidente chino, Xi Jinping, que considere prestar al país norteamericano una pareja de osos pandas o un ejemplar en 2027, cuando se cumplen 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y como muestra del buen estado de los lazos comunes.

Por último, la mandataria reconoció que aumentar las exportaciones mexicanas figuró en las conversaciones con las autoridades chinas, ya que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se quedó en China para continuar las conversaciones al respecto.

Cifró, en concreto, las importaciones de productos chinos en más de 200.000 millones de dólares anuales defendió una relación comercial más equilibrada, al tiempo que destacó la prioridad que México concede a su tratado con Estados Unidos.. EFE

(foto)(video)