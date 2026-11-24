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Roma, 24 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 1,84 %, hasta los 48.121,19 puntos, lastrada por los fuertes retrocesos de los valores tecnológicos tras la euforia de la jornada anterior.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 1,76 % hasta situarse en 50.747,38 enteros.

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Durante la jornada cambiaron de manos unos 293 millones de acciones por un valor de unos 3.035 millones de euros (unos 3.321 millones de dólares)

El parqué milanés firmó así el peor desempeño entre las grandes plazas europeas, que cerraron de forma generalizada en rojo, y quedó al borde de perder la cota de los 48.000 puntos en el selectivo.

Después del repunte registrado el lunes en el sector tecnológico, impulsado por el regreso de Jensen Huang como consejero delegado de Nvidia, los inversores optaron hoy por recoger beneficios ante las persistentes dudas sobre el sector de la inteligencia artificial.

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Por valores, las caídas más pronunciadas las protagonizaron las firmas de semiconductores STMicroelectronics (-10,21 %) y Technoprobe (-10,09 %), seguidas de la fabricante de cables Prysmian (-8,04 %), tras las ganancias de la jornada anterior.

Completaron los peores registros del día el grupo automovilístico Stellantis (-3,07 %) y los títulos bancarios Banca Monte dei Paschi di Siena (-2,74 %) e Intesa Sanpaolo (-2,60 %), en el inicio hoy del plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición y suscripción (OPAS) lanzada por Intesa sobre la entidad toscana.

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En contraste, lideró las ganancias en Milán la gestora de infraestructuras de telecomunicaciones Inwit (1,45 %), seguida de la multinacional del sector de la defensa Leonardo (1,43 %), la operadora Telecom Italia (1,33 %), la red de pagos Nexi (1,30 %) y la compañía aeroespacial Avio (1,03 %). EFE