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Madrid, 24 nov (EFE).- Durante 45 minutos, el PSV Eindhoven resucitó en el Bernabéu los fantasmas de 1988, los que acompañaron durante toda su existencia a la Quinta del Buitre, hasta que Arda Güler, con una naturalidad pasmosa para reubicarse, retrasó unos metros su posición, se adueñó de la pelota y convirtió una noche de incertidumbre en una exhibición del Real Madrid (5-1), que encadenó su décima victoria consecutiva en todas las competiciones con un golazo de Belligham y los tantos de Mbappé, dos, Valverde y Vinícius.

La llegada del PSV rescató algunos de los recuerdos más amargos del Real Madrid. Aquellas semifinales de 1988, con un 1-1 en el Bernabéu y un 0-0 en Eindhoven, dejaron una de las cicatrices más profundas de una generación extraordinaria que nunca alcanzó la gloria continental.

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El Real Madrid se tomó la revancha un año después, en cuartos de final, antes de estrellarse contra el Milan de nuevo en la frontera de las semifinales . Desde entonces, ambos clubes sólo se cruzaron en cinco amistosos, el último en 2007. Casi cuatro décadas después, el PSV regresó al escenario de una vieja pesadilla.

El fútbol actual es diferente, pero el PSV resultó tan incómodo como entonces. El equipo de Peter Bosz fue atrevido, presionó muy arriba, interrumpió constantemente la salida de la pelota del Real Madrid y asumió el riesgo de sufrir contragolpes. Su osadía tuvo premio. Apenas concedió dos ocasiones, un disparo de Vinícius que golpeó en la escuadra y otro de Diomande que repelió un defensa. Nada más.

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Mourinho, cabalgando a lomos de nueve victorias consecutivas, fue a por la décima con seis novedades respecto al once que derrotó al Celta: Valverde, Rüdiger, Militao, Cucurella, Tchouaméni y Vinícius. Entre las ausencias, sobresalió la de Bellingham. Se notó. El Real Madrid perdió pulmón, fuerza, arranque y calidad en el último tercio del campo. Y Güler, desplazado al centro para acomodar a Diomande en la derecha, perdió protagonismo.

De inicio, todo se lo llevó el PSV, que acumuló avisos antes de dar en la diana. Van Bommel desperdició un mano a mano ante Courtois, Dest disparó a la red lateral y Sano lo intentó desde fuera del área. El premio al dominio neerlandés llegó a la media hora, cuando el VAR advirtió al colegiado Espen Askas de un pisotón de Tchouaméni a Miljans dentro del área. El penalti fue claro y Perisic no perdonó.

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Mourinho no tardó ni un segundo en reaccionar. En el vestuario se quedaron Tchouaméni, Militao y Rüdiger. Con Konaté, Huijsen y Bellingham pretendió mejorar la salida de la pelota, ganar impulso y multiplicar la llegada al área. Güler retrasó su posición y tomó los mandos del juego. Y, de repente, las piezas encajaron. En cuatro minutos, el Real Madrid igualó la contienda: internada de Vinícius, centro a Diomande, pase a Güler, taconazo hacia atrás y llegada de Valverde para empatar.

El centrocampista turco despertó y su cambio de posición cerró la puerta al PSV. Güler está tocado esta temporada por una varita mágica. Empezó a mover la pelota con criterio, a recuperarla en el último tercio y a filtrar pases peligrosísimos. El Real Madrid recuperó el fútbol gracias al que probablemente es su hombre más brillante en los primeros cuatro meses de competición.

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Y fue Bellingham quien culminó la remontada con una obra de arte. Avisó con una volea a bocajarro que salvó Kovar y después firmó uno de los mejores goles de la presente edición de la Liga de Campeones. Todo nació, cómo no, en Güler, que con un toque magnífico puso a correr a Cucurella por la izquierda. El lateral español puso la pelota en la frontal y por allí apareció el inglés, que, tras dar un par de toques al balón, se inventó una volea descomunal que provocó la explosión del Bernabéu.

El público madridista empezó a divertirse. Cantó el "Hey Jude" y celebró el tercero, cuatro minutos después del segundo, cuando Güler, otra vez Güler, asistió a Mbappé, que no falló ante Kovar. El turco era un pozo sin fondo de recursos y, antes de ser sustituido por Camavinga aún dejó a Vinícius solo ante Kovar. El brasileño, que poco antes estrelló un disparo contra un poste, tampoco acertó en el mano a mano, aunque en los minutos finales se unió a la goleada con el quinto tanto tras el cuarto de Mbappé.

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Pero todos fueron los invitados especiales a la fiesta de Güler. Los fantasmas de 1988, resucitados por el PSV durante la primera parte, los enterró el turco con 25 minutos inolvidables. Retrasó su posición, tomó el timón y se acabó la incertidumbre. El Real Madrid mantuvo su pleno de puntos en la Liga de Campeones y dio otro paso hacia los octavos de final. Al PSV, esta vez, no le alcanzó con asustar al Bernabéu.

-- Ficha técnica:

5.- Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger (Huijsen, min. 46), Militao (Konaté, min. 46), Cucurella; Tchouaméni (Bellingham, min. 46), Bernardo Silva; Diomande (Brahim, min. 80), Güler (Camavinga, min. 70), Vinícius; y Mbappé.

1.- PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic (Gasiorowski, min. 70); Wanner (Noah Fernández, min. 70), Sano (Flamingo, min. 78); Perisic (Bajraktarevic, min. 46), Mijnans, Van Bommel (Santos, min. 83); y Til.

Goles: 0-1, min. 32: Perisic, de penalti; 1-1, min. 49: Valverde; 2-1, min. 60: Bellingham; 3-1, min. 64: Mbappé; 4-1, ,min. 84: Mbappé; 5-1, min. 87: Vinícius.

Árbitro: Espen Askas (Noruega). Mostró cartulina amarilla a Tchouaméni (min. 30) y a Camavinga (min. 81) por parte del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante cerca de 80.000 espectadores.

Juan José Lahuerta