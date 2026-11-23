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Harare, 23 nov (EFE).- El Parlamento de Zimbabue ha aprobado una partida de 400 millones de dólares (unos 367 millones de euros) para mitigar los efectos del fenómeno meteorológico de El Niño, ante las predicciones que apuntan a que el de este año sea uno de los más intensos de la historia.

"La gente necesitará alimentos del gobierno y los 400 millones de dólares del presupuesto serán útiles para adquirir alimentos para la población", declaró a EFE el diputado Daniel Mackenzie Ncube, del partido gobernante Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU-PF), durante un taller celebrado en el Parlamento sobre los presupuestos de 2027.

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Ncube también dijo que la circunscripción rural de Zhombe (provincia céntrica de Midlands), a la que representa, ya está "sintiendo los efectos de las altas temperaturas y los indicios de sequía" provocados por El Niño, un cambio en las dinámicas atmosféricas causado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Zimbabue, Mthuli Ncube, explicó a EFE que esta partida pretende reducir el impacto de los efectos de este fenómeno meteorológico.

"Se prevé que el crecimiento económico se modere hasta el 3,5 % en 2027, debido en gran medida al impacto extremo del fenómeno de El Niño y a los riesgos relacionados con la sequía", añadió.

Sin embargo, resaltó que la economía de Zimbabue "está creciendo con fuerza", a una tasa superior a la experimentada en 2024, cuando el país también sufrió una grave sequía por El Niño.

Esta partida, incluida en el presupuesto estatal de 12.500 millones de dólares (unos 11.500 millones de euros) para 2027 y aprobado el pasado jueves, fue apoyada por miembros de la oposición como Shine Gwangwamba, de la Coalición Ciudadana para el Cambio (CCC).

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"Es una buena preparación por parte del gobierno, ya que es seguro que la sequía provocada por el fenómeno de El Niño afectará al país en 2027, afectando el rendimiento de los cultivos y generando la necesidad de alimentos para alimentar a la nación", declaró Gwangwamba a EFE.

En octubre, Zimbabue anunció su plan de crear una reserva de 500 millones de dólares, la mitad en efectivo y la otra mitad en grano, para limitar el impacto de las posibles sequías.

En la temporada 2024-2025, el país ya sufrió una severa sequía inducida por El Niño que arrojó al hambre a millones de personas y llevó al presidente, Emmerson Mnangagwa, a declarar el estado de desastre nacional, medida que también adoptaron Malaui y Zambia.

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En el sur de África, se traducirá en falta de precipitaciones y altas temperaturas, mientras el este del continente sufrirá fuertes lluvias e inundaciones a causa de un fenómeno que los expertos esperan que tenga su punto álgido entre noviembre y diciembre, si bien sus efectos podrían alargarse hasta febrero de 2027. EFE