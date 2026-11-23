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Fráncfort (Alemania), 23 nov (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió este lunes un 2,15 % e interrumpió seis negociaciones consecutivas de caída tras el regreso de Jensen Huang como consejero delegado de la compañía de inteligencia artificial Nvidia.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó al cierre un 2,15 %, hasta 25.337,27 puntos.

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Algunos analistas consideran que el regreso de Huang podría enviar una señal de estabilidad a los mercados, que podrían recuperar la confianza perdida en el sector de la inteligencia artificial.

Además, el índice compuesto de gestores de compras de Alemania, de los sectores manufacturero y de servicios, subió en noviembre hasta 55 puntos, máximo en más de cuatro año y medio (53,4 puntos en octubre).

Un valor superior a 50 puntos indica una expansión de la actividad empresarial en el sector privado.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 6,9 %, hasta 126,46 euros; el fabricante de chips Infineon subió un 6,6 %, hasta 48,42 euros, y la constructora Hochtief, controlada por ACS, avanzó un 5,4 %, hasta 356,20 euros.

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Asimismo, Deutsche Bank recuperó un 4,8 %, hasta 30,53 euros, tras haber caído la semana pasada con fuerza por nuevas acusaciones de facilitar la corrupción por ignorar controles internos.

Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, perdió un 1,3 %, hasta 310,90 euros, y la compañía de telecomunicaciones Deutsche Telekom bajó un 0,3 %, hasta 26,25 euros.

El grupo farmacéutico y químico Bayer cedió un 0,7 %, hasta 52,98 euros, por recogida de beneficios, tras subir en la apertura de la negociación un 4 % después de que un tribunal estadounidense aprobara definitivamente el acuerdo extrajudicial por valor de 7.250 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en EE.UU. por el herbicida que contiene glifosato. EFE

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