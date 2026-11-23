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El Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acogerá desde este martes, 24 de noviembre, y hasta el 10 de enero 'Naturaleza Encendida: Alicia', un recorrido lumínico nocturno inspirado en el universo literario de 'Alicia en el País de las Maravillas', de Lewis Carroll.

Esta propuesta, que marca el séptimo regreso del espectáculo de luces a la capital, consiste en un itinerario exterior inmersivo de 18 escenas y aproximadamente 45 minutos de duración, según ha informado la productora LETSGO en un comunicado.

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El acto oficial de inauguración y encendido tendrá lugar este martes a las 18:30 horas y contará con la asistencia del director general de LETSGO, José Corraliza; el creativo del montaje, Sergio Toyos, así como representantes de la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca y del recinto universitario.

El montaje, creado por LETSGO en colaboración con Fever y el apoyo de Creaciones Navideñas, combina videoproyecciones, 'videomapping', iluminación LED de última generación, una banda sonora original y actuaciones teatrales en vivo. El recorrido comienza con la aparición del Conejo Blanco y un túnel de luces LED a modo de espejo, e incluye encuentros interactivos con personajes como Humpty Dumpty, la Rana, la Oruga y la Reina de Corazones, cuya intervención se acompaña de proyecciones sobre las copas de los árboles.

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Además del paseo lumínico, el recinto albergará 'La Plaza', un espacio cubierto de 2.000 metros cuadrados que contará con una pista de patinaje sobre hielo de más de 540 metros cuadrados, oferta gastronómica con 'food trucks' y zona de picnic. En el exterior se habilitará también una churrería, una segunda área de descanso y un punto de venta de productos oficiales.

La experiencia permanecerá abierta al público en horario de 18:00 a 22:00 horas. Las entradas, que pueden adquirirse de forma independiente para el recorrido lumínico o para la pista de hielo, ya están disponibles a través de la web oficial del evento y la plataforma Fever.

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