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París, 23 nov (EFE).- Francia ha establecido este lunes una zona de exclusión marítima de cinco millas náuticas (9,3 kilómetros) alrededor del carguero Miro G, encallado en una playa de la costa atlántica francesa, en Las Landas, y ha prohibido la navegación, el fondeo y cualquier actividad náutica en el perímetro.

La medida, anunciada por la Prefectura Marítima del Atlántico, afecta a las aguas próximas a Cap de l'Homy, en el municipio de Lit-et-Mixe, en el departamento de las Landas, en el suroeste de Francia. El objetivo, según el decreto publicado por las autoridades, es garantizar la seguridad de las personas y los bienes mientras continúan las operaciones en torno al buque.

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El Miro G, un carguero de bandera maltesa de casi 170 metros de eslora, había transportado fertilizantes desde Egipto hasta el puerto español de Santander. Tras descargar la mercancía, salió vacío el 17 de noviembre rumbo a Ruan, en el norte de Francia.

Durante la noche del jueves al viernes, el fuerte oleaje y el viento lo arrastraron hacia la costa hasta dejarlo encallado en una playa de las Landas, en el golfo de Vizcaya, que separa el norte de España del suroeste francés.

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La emergencia activó el dispositivo conjunto franco-español de salvamento marítimo Plan Vizcaya, por el cual España movilizó el remolcador Sar Gavia y Francia desplegó el Abeille Bretagne.

La mayor parte de la tripulación fue evacuada mediante un helicóptero militar francés, mientras el capitán y dos marineros permanecieron a bordo.

La Prefectura Marítima del Atlántico, responsable de coordinar las operaciones, prevé intentar reflotar el carguero cuando se presente la primera ventana meteorológica favorable.

No obstante, advirtió de que la maniobra depende de varias condiciones y no existe garantía de éxito.

Si el buque no puede ser liberado en los próximos días, las autoridades estudiarán una operación alternativa a más largo plazo, sin precisar todavía sus características. EFE

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