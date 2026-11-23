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Nairobi, 23 nov (EFE).- El Ejército de Nigeria rescató a 18 de los 22 niños secuestrados este domingo por hombres armados en el estado noroccidental de Kaduna mientras continúa la búsqueda de los cuatro menores restantes, informaron las Fuerzas Armadas nigerianas.

Los menores, miembros de Boys' and Girls' Brigade -organización cristiana para formar a niños y jóvenes en valores religiosos, disciplina y servicio comunitario-, participaban en una caminata matinal en la comunidad de Mother-Cat, en la zona de Kachia y Kajuru, cuando hombres armados los interceptaron y secuestraron, según un comunicado del Ejército que publican este lunes medios locales.

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Tras recibir una llamada de alerta, soldados de la 1ª División del Ejército iniciaron una persecución de los secuestradores por la zona de matorrales que rodea la comunidad.

Las tropas llegaron hasta la ribera del río Rehina, donde rescataron a algunos de los niños que habían sido abandonados por los secuestradores mientras huían, y continuaron después la persecución al otro lado del río hasta recuperar a más menores.

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La operación permitió rescatar a 18 de los 22 niños, mientras los hombres armados huyeron hacia zonas boscosas de los alrededores, según el Ejército, que calificó a los secuestradores de "presuntos terroristas".

Las fuerzas de seguridad mantienen las operaciones de búsqueda en diferentes puntos de la zona para localizar a los cuatro niños que siguen desaparecidos y detener a los responsables del secuestro.

"Garantizamos a las familias de los niños afectados y al público nuestro compromiso inquebrantable con el rescate de las víctimas restantes", aseguró el Ejército.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de "bandidos", término usado para designar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan a veces de "terroristas".

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A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram, activo en el noreste del país desde 2009, así como la de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés), surgida en 2016.

En un informe divulgado el pasado agosto, la consultora nigeriana de seguridad SBM Intelligence cifró en 7.825 las personas secuestradas por bandidos y grupos terroristas entre julio de 2025 y junio de 2026, un 66 % más que en el periodo anterior. EFE

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