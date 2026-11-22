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Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- El nuevo borrador de la decisión final de la Cumbre del Clima de Antalya (COP31), difundido este domingo, respalda explícitamente la autoridad científica del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y le insta a aclarar el calendario de su séptimo informe de evaluación, uno de los temas más controvertidos de esta conferencia de la ONU.

En un contexto marcado por las tensiones políticas en torno al ritmo de publicación de los próximos informes científicos de la ONU, el borrador -que debería ser el final aunque podría ser sometido a algunos cambios durante el plenario previsto a las 09:00 hora local (06:00 GMT) tras dos días de prórroga- subraya el papel "fundamental" de "la mejor ciencia disponible" y reconoce que los trabajos del IPCC constituyen "la evaluación más sólida y completa de la ciencia climática".

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Asimismo, el documento destaca la relevancia de estas evaluaciones para medir el progreso climático colectivo y agradece la labor de los científicos que preparan el Séptimo Informe de Evaluación (AR7), cuyo calendario de entrega ha sido objeto de intensos debates para garantizar que sus conclusiones estén listas antes de la segunda evaluación global del Acuerdo de París, que debería estar lista para 2028 durante la COP33.

Sin embargo, algunos países como Arabia Saudí o Rusia se les acusa de intentar retrasar el informe del IPCC hasta 2029 y, como consecuencia, no entraría en la segunda evaluación global del Acuerdo de París. La primera evaluación tuvo lugar en la COP28, de Dubái, hace tres años.

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En este sentido, la COP31 invita al panel científico a seguir proporcionando información relevante para los procesos climáticos de la ONU y señala que espera "la conclusión de los debates pertinentes en el seno del IPCC con miras a que aporte mayor claridad sobre su programa de trabajo".

Por último, el borrador reconoce el valor de incorporar "una amplia gama de sistemas de conocimiento" y alienta a redoblar los esfuerzos para aumentar las aportaciones científicas procedentes de todas las regiones del mundo con el fin de reforzar la solidez de las evaluaciones climáticas. EFE

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