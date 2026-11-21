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Jerusalén, 21 oct (EFE).- El líder del partido Yisrael Beitenu (Israel, Nuestra Tierra), Avigdor Líberman, defendió este sábado pactar con los partidos judíos ultraortodoxos como la "única" manera de lograr una mayoría parlamentaria que dé el Gobierno a Gadi Eisenkot.

"La única manera de desmantelar el bloque de Netanyahu es formar una coalición con Shas y Judaísmo Unido de la Torá. Sí, eso tendrá un precio político e ideológico (...) Estoy dispuesto a pagarlo para lograr el objetivo realmente importante: reemplazar a (Benjamín) Netanyahu y formar un gobierno estable que dure cuatro años", escribió en la red social X el político derechista.

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Su mensaje se produce después de que Eisenkot, que encabeza la coalición opositora que pretende formar Gobierno de la que Líberman forma parte, dijera el viernes que pretendía gobernar en minoría si no lograba sumar una mayoría parlamentaria.

El aspirante a primer ministro tiene tiempo para negociar hasta que expire el mandato presidencial para formar Gobierno (el 6 de diciembre, ampliable hasta el día 20).

"Gobierno de minoría: trampa y continuación del Gobierno de Netanyahu", comienza el mensaje en redes de Líberman. "No se puede caer en la histeria cada día, y ciertamente no se deben tomar decisiones fatales bajo presión y con el deseo de lograr una victoria momentánea".

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De esta forma, Líberman rechazó nuevamente aceptar el apoyo de los partidos árabes (formaciones formadas y votadas mayoritariamente por palestinos con ciudadanía de Israel) para alcanzar la mayoría de 61 escaños en el Parlamento nacional.

"En la realidad de seguridad explosiva en la que vivimos, especialmente en Judea y Samaria (nombre bíblico con el que el nacionalismo judío se refiere al territorio palestino de Cisjordania) y en la Franja de Gaza, una coalición que se apoye en los partidos árabes no sobreviviría más de unos pocos meses", añadió.

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En este sentido, Líberman acusó al líder la Lista Conjunta (uno de los dos partidos árabes), Yúsef Yabarín, de haberse opuesto a la ofensiva en Gaza y apoyado la creación de un Estado palestino en una entrevista reciente en televisión.

La coalición "sionista" que encabeza Eisenkot, que excluiría a los partidos árabes obtuvo un total de 48 escaños en el Parlamento de Israel en las elecciones de octubre. La de Netanyahu logró 53, pero tiene un margen de maniobra menor para buscar apoyos que le den la mayoría en el Parlamento.

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Las dos formaciones árabes, que no apoyarán a Netanyahu pero ofrecen conceder el Gobierno a Eisenkot, suman 19. Los ultraortodoxos, que formarían parte de la coalición liderada por Netanyahu, tienen 13.

Parte de la campaña de la mayoría de socios de Eisenkot se ha centrado en defender algo que los ultraortodoxos rechazan: exigir que estos religiosos tengan que hacer el servicio militar obligatorio al igual que el resto de israelíes.

También Líberman, político secular, estableció en el reclutamiento obligatorio uno de sus requisitos para apoyar una coalición de Gobierno.EFE