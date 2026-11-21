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José Luis Martínez-Almeida está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida desde que se convirtió en padre el pasado mes de julio de 2025. Disfrutando al máximo de su nueva faceta familiar, el alcalde de Madrid ha protagonizado una entrañable jornada junto a su mujer, Teresa Urquijo, y su hijo Lucas durante su visita al Rastrillo Nuevo Futuro, celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

De lo más cercano y sonriente, Almeida ha acaparado buena parte de las miradas gracias a las divertidas escenas que ha protagonizado con el pequeño, con el que ha derrochado complicidad y ternura. Especialmente simpático ha sido el momento en el que el alcalde ha llevado a su hijo a caballito, dejando unas imágenes que reflejan la estupenda relación que mantiene con el niño y lo mucho que disfruta compartiendo tiempo con él.

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Una estampa familiar que muestra la faceta más personal del político, que no ha dudado en aparcar por unas horas sus compromisos institucionales para disfrutar de este plan junto a los suyos. También Teresa Urquijo ha estado presente en esta cita solidaria, acompañando a su marido y al pequeño Lucas en una jornada en la que han podido recorrer el tradicional mercadillo.

El Rastrillo Nuevo Futuro vuelve a reunir estos días a numerosos rostros conocidos en una de las citas solidarias más tradicionales de Madrid, cuya recaudación se destina a apoyar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.