Guardar

Moscú, 20 nov (EFE).- Rusia espera una respuesta de los representantes de la Unión Europea (UE) a la invitación cursada por el presidente ruso, Vladímir Putin, para que visiten Moscú para hablar de Ucrania, anunció este viernes el viceministro de Exteriores de este país Serguéi Riabkov.

"Esperamos su respuesta a la invitación", dijo el diplomático, citado por la agencia Interfax, después de que este jueves Vladímir Putin planteara esa invitación a la UE para que sus representantes expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

PUBLICIDAD

Agregó que cuando haya una respuesta positiva, los preparativos se efectuarán en un tiempo reducido.

A la vez, precisó que la posible llegada de los europeos a Moscú no significa su inclusión automática en las negociaciones sobre el arreglo en Ucrania en los que participan Rusia y Kiev con mediación de Estados Unidos.

"Se trata de que acepten esa invitación, si tienen tal deseo, y lleguen a Moscú, pero eso no significa su inclusión en el llamado formato trilateral", dijo.

Putin reveló este jueves en una rueda de prensa en la ciudad china de Shenzhen que Rusia ha invitado a los representantes de la Unión Europea a Moscú para que expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

PUBLICIDAD

"Tenemos que entender con qué (agenda) Europa va a participar en esas negociaciones (de paz). Por lo tanto, por los canales diplomáticos hemos propuesto a los europeos venir a Moscú para que nosotros entendamos su postura", dijo Putin.

El mandatario ruso afirmó que Estados Unidos "continuamente" insiste en que Rusia acepte a los representantes de la UE en la mesa de diálogo sobre Ucrania.

Con todo, Putin aún no ha dado su visto bueno a que la UE cuente con un asiento en futuras rondas, ya que acusa a los europeos de ser parte del conflicto al suministrar armamento al bando ucraniano.