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Jorge Fuentelsaz

Madrid, 20 nov (EFE).- Lina Attalah, directora y cofundadora del medio independiente egipcio Mada Masr, clausurado temporalmente por orden judicial, denuncia en una entrevista a Efe la fragilidad de la prensa independiente en su país y considera que el redoblado acoso del régimen egipcio contra los últimos resquicios de libertad de prensa se debe a que las autoridades no quieren que se informe sobre el "momento complicado" que atraviesa el país.

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"Parece ser un momento sumamente complicado, y, en el fondo, lo que se prefiere es que no existan medios independientes que hablen sobre esta difícil coyuntura", dice Attalah, que la semana que viene deberá acudir a dos tribunales, uno de los cuales revisará el cierre de Mada Masr y, el otro, estudiará la solicitud presentada por su abogados para que el juez que ha condenado a la periodista a un año de cárcel sea retirado del proceso.

La inestabilidad regional de los últimos años y meses ha afectado directamente a la economía egipcia, cuyos principales problemas son la depreciación de la libra egipcia, la escasez de divisas, la elevada deuda pública y externa y la persistencia de riesgos inflacionarios.

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Las autoridades, que entienden el papel de los medios de información más como un mecanismo de propaganda al servicio del régimen que de control del gobierno y de las instituciones, enarbolan las misma acusaciones desde hace años contra la escasa prensa independiente: difunden “noticias falsas”, dañan la seguridad nacional y contribuyen a sembrar “rumores” e inestabilidad.

"En los últimos años y, con mucha mayor intensidad en las últimas semanas, las autoridades, incluido el propio presidente, se han quejado de que los medios de comunicación no les están ayudando. Aseguran: Egipto se enfrenta a numerosos desafíos políticos y económicos; el gobierno está haciendo todo lo que puede en un entorno sumamente complicado y el único problema es que necesitamos a los medios (independientes)", dice la periodista en una entrevista virtual.

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Pero Attalah defiende lo contrario: "Considero que, si desaparecemos, la gente se queda sin una base sólida en la que apoyarse; queda expuesta a especulaciones, rumores e información fragmentada".

"Incluso a pesar de la ausencia de un entorno democrático, donde nos toca operar, nuestra presencia como medio de comunicación independiente sigue desempeñando un papel fundamental como mediadores, ayudando a estabilizar lo que, de otro modo, habría sido un contexto extremadamente tenso, marcado por la falta de información en ambas partes. La gente desconoce lo que piensan las autoridades y las autoridades no comprenden lo que piensa la gente: Es una receta para el desastre", agrega.

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Mada Masr, que comenzó a publicar online en árabe y en inglés en agosto de 2013, un mes después del golpe de estado que puso fin a la primera experiencia democrática en la historia de Egipto, nunca ha obtenido los permisos para operar de manera legal, a pesar de haberlos solicitado en varias ocasiones.

Attalah explica que lejos de lo que se podría pensar, esta situación alegal es lo que les ha permitido navegar las turbulentas aguas de la libertad de prensa en Egipto, donde numerosos medios y periodistas han naufragado: en octubre, el medio de verificación independiente Matshadesh, que en español significa No te lo creas, fue clausurado y sus seis integrantes fueron detenidos y, según ellos mismos denunciaron, también torturados.

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"Creo que el hecho de haber operado en este espacio tan reducido, organizándolo nosotros mismos, haciendo posible el espacio por nuestra propia cuenta, ha generado una situación en la que las autoridades nunca supieron exactamente qué hacer con nosotros", dice Attalah, que en los últimos días ha recibido el apoyo y la solidaridad de numerosas ONG , así como de organismos como Naciones Unidas.

Según ella, las autoridades promulgaron una ley para controlar los medios en línea, pero después sintieron que, "de alguna manera, esa legislación podría legitimar a Mada Masr" y por eso nunca le han otorgado licencia para operar.

Sin embargo, muestra su temor a que en esta ocasión, el régimen egipcio quiera acabar con todas las voces discordantes.

"Se trata de un espacio que, en realidad, ha seguido estando, en cierto modo, sin regulación, dado que las autoridades nunca han tenido una idea clara de cómo gestionarlo, Pero ahora, creo que circula la idea, que espero que no llegue a prosperar, de eliminar el espacio por completo", advierte.

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Ante el papel de la Unión Europea en la defensa de la libertad de prensa egipcia, Attalah considera que para Bruselas, el respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión es una cuestión secundaria.

"Las relaciones bilaterales están regidas por los intereses propios, unos intereses definidos cada vez más por tendencias políticas de derecha en Occidente y no por los valores. Los valores siempre quedan en un segundo plano, los derechos humanos, también. Los derechos de los periodistas, la libertad de expresión... todo eso queda en un segundo plano", asegura.

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Para ella, las prioridades de la UE en su relación con El Cairo son frenar los flujos migratorios e intentar garantizar la estabilidad de Egipto en un entorno conflictivo.

Pero alerta de que "cerrar la sociedad por completo, impidiendo, en cierto modo, que la gente sepa lo que está ocurriendo, resulta, en realidad, sumamente desestabilizador".

"Cuando desaparezcamos, se entenderá lo que significa realmente la inestabilidad", zanja, antes de asegurar que a pesar de la situación que atraviesa solo ve su futuro en Egipto y "siempre con Mada Masr". EFE

(Foto)(Vídeo)