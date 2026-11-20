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Bruselas, 20 nov (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este viernes que la Alianza seguirá "reforzando sus capacidades para disuadir y defender" después de que sus aviones se activaran esta madrugada para responder a dos posibles incursiones de objetos no identificados en el espacio aéreo de Polonia durante una ofensiva rusa contra Ucrania.

En un mensaje en redes sociales tras conversar con el primer ministro polaco, Donald Tusk, Rutte trasladó su solidaridad al país y señaló que se trata de un "incidente claramente peligroso, una consecuencia de la continuada guerra de Rusia contra Ucrania".

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"Condeno los ataques de Rusia, así como su guerra. Permaneceremos unidos como aliados y seguiremos apoyando a Ucrania", dijo Rutte.

Las autoridades polacas investigan este viernes dos posibles incursiones de objetos no identificados en el espacio aéreo del país, ocurridas durante una masiva ofensiva rusa contra Ucrania, y han localizado un objeto caído en el este de Polonia, en la localidad de Lipowiec, en la región de Lublín (este).

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El Mando Operacional de las Fuerzas Armadas (DORSZ) informó pasadas las 06:00 horas locales de que los registros de radar apuntaban a una posible violación del espacio aéreo polaco y, poco después, el coronel Jacek Goryszewski, portavoz de ese organismo, confirmó que se analizan "dos posibles incursiones" y que se ha desplegado un equipo terrestre de búsqueda y rescate en la zona.

En diciembre de 2022, un misil caído en Przewodów causó dos muertos (este) y Varsovia atribuyó después el hecho a un fallo de la defensa antiaérea ucraniana.

En julio de 2026, otro objeto -identificado posteriormente como un misil ruso- cayó en territorio polaco durante un ataque contra Ucrania.

En septiembre de 2025, varios vehículos aéreos no tripulados rusos entraron en el espacio aéreo de Polonia y algunos acabaron impactando en suelo polaco. EFE