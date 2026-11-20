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La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Monteor, ha celebrado que la Audiencia Nacional haya dejado en libertad provisional, con medidas cautelares, al multimillonario y activista propalestino 'Fergie' Chambers, reclamado para su extradición por Estados Unidos.

Así lo ha trasladado a los medios tras acudir a una concentración en apoyo a los profesores en huelga en la Comunidad de Madrid en relación con la decisión del órgano judicial, que deja en libertad a Chambers mientras analiza los errores de traducción en documentación del proceso reconocidos por las autoridades estadounidenses.

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Montero ha calificado al activista norteamericano como el "primer preso político que existe en España por apoyar la causa palestina y luchar contra el genocidio", que llevaba en prisión desde el verano por unas acusaciones que parece que se sustentan en "errores graves de traducción".

"Es verdad que no es el último paso. Ahora la Audiencia Nacional tiene que decidir si le envía de vuelta a Estados Unidos y después la decisión última será del Gobierno. Por tanto, quiero insistir en el apoyo a 'Fergie' Chambers y en la solidaridad con él porque aunque le hayan dejado en libertad, que es lo mínimo, ahora hay que luchar para que no le extraditen", es decir, que no le envíen a Estados Unidos a un juicio político de criminalización de la causa palestina", ha zanjado.

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