20/11/2026 Detalle de 'Las Edades y la Muerte' de Hans Baldung Grien. CULTURA MUSEO NACIONAL DEL PRADO

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El Museo Nacional del Prado ha "ahondado" en una de sus "líneas principales", el estudio de los grandes maestros de la tradición occidental, con la muestra dedicada al pintor Hans Baldung Grien, figura del Renacimiento alemán y uno de los colaboradores más destacados de Alberto Durero.

"Un pintor que probablemente no esté en boca de todos, pero que es un grandísimo artista del Renacimiento alemán. Tenemos una colección de pintura alemana pequeña pero exquisita. Probablemente sea la colección con un nivel cualitativo más alto de media", ha detallado el director de la pinacoteca, Miguel Falomir, que ha asegurado que esta temporada en el Prado tiene un "marcado acento alemán".

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En total, el recorrido reúne una selección de 15 obras --entre pinturas, dibujos, estampas, esculturas y otras piezas sobre papel-- para mostrar cómo Baldung Grien, considerado uno de los colaboradores más destacados de Alberto Durero, logró desarrollar un lenguaje visual propio a partir de la herencia técnica y estética del maestro de Núremberg.

Esta muestra --que podrá verse hasta el próximo marzo-- está comisariada por Christine Seidel, que además se estrena como jefa de Pintura Flamenca y de las Escuelas del Norte de la institución desde el pasado 1 de octubre. "Te deseamos egoístamente los mayores éxitos porque redundarán en beneficio del Museo del Prado", ha bromeado el director.

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La exposición toma como punto de partida 'La Armonía (¿Las tres Gracias?)' y 'Las Edades y la Muerte', las dos pinturas del artista conservadas en las colecciones del Prado que han sido recientemente restauradas. De hecho, las sitúa en diálogo con un conjunto de piezas que permiten profundizar en el contexto artístico e intelectual en el que fueron concebidas.

"Lo que hemos descubierto tras su restauración es una diferencia cromática entre ambas tablas que siempre se han entendido como parejas. Sabemos que ya en el siglo XVI fueron unidas como díctico con bisagras, es algo que sabemos a través del inventario de Felipe II, post mortem. Este contraste cromático que vimos ha sido un poco sorprendente", ha asegurado Seidel.

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Concretamente, junto a estas restauraciones, el Prado ha reunido prestamos como 'Las siete edades de la mujer', del Museum der bildenden Künste de Leipzig; 'Las tres edades de la mujer y la muerte', del Musée des Beaux-Arts de Rennes; 'La muerte y la doncella', del Kunstmuseum Basel; 'Adán y Eva', de Lucas Cranach el Viejo; y 'La muerte (Memento mori)', de la Catedral de Salamanca.

Asimismo, el recorrido aborda el legado de Alberto Durero y la pervivencia en la obra del alemán, el estudio de la naturaleza y la reflexión de Baldung sobre las edades de la vida, la belleza y la muerte.