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Además de su talento musical, su espontaneidad y esa capacidad para convertir cualquier despiste en una anécdota memorable es lo que nos ha enamorado de Ana Guerra estos últimos años. La cantante ha protagonizado momentos de lo más comentados en redes sociales gracias a su particular sentido del humor: desde su agradecimiento a Ecuador por encontrarse en el ecuador de Los40 hasta aquella fotografía junto a Amaia en la que llegó a confundirse con otra chica. Situaciones que, lejos de incomodarla, ha sabido aprovechar para demostrar que reírse de una misma es una de las mejores maneras de afrontar cualquier situación.

Precisamente esa naturalidad es la que ha vuelto a poner de manifiesto con motivo de la Navidad, convirtiéndose en protagonista de la nueva campaña de Choví, que gira en torno a una idea muy reconocible en estas fechas: no todo tiene que salir perfecto para que un momento sea especial. Bajo el lema "Si no todo sale bien, que al menos sepa bien", la artista vuelve a hacer gala de su vis cómica y recupera algunos de sus despistes más icónicos para recordar que los imprevistos también forman parte de las celebraciones.

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ANA GUERRA VUELVE A PROTAGONIZAR UNA DE SUS 'LIADAS' MÁS DIVERTIDAS

El punto de partida de esta aventura ha sido una nueva confusión lingüística protagonizada por la cantante mientras preparaba unas patatas con allioli. "Voy a hacer una receta de patatas granizadas, ¿vosotros sabéis por qué se llaman así si no van congeladas? ¿Será por el allioli que tienen por encima?", bromeaba en redes sociales. Una ocurrencia que conecta con esa faceta desenfadada que tanto le caracteriza y que demuestra que no tiene problema en reírse de sí misma.

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A lo largo de la campaña también ha recuperado otros momentos que sus seguidores recuerdan especialmente, como aquella colaboración con una marca de pintalabios rojo acompañada de una fotografía en blanco y negro o su publicación tocando el piano con la tapa del teclado bajada. Pequeñas situaciones que forman parte de su particular universo y que refuerzan una manera de entender la vida mucho más espontánea.

LA ÚLTIMA OCURRENCIA DE ANA GUERRA VUELVE A HACERSE VIRAL

Esta filosofía adquiere especial significado durante las fiestas navideñas, una época en la que las expectativas suelen multiplicarse: desde preparar la mesa ideal hasta organizar reuniones familiares en las que todo parezca estar bajo control. Sin embargo, la realidad suele ser bastante diferente y en muchas ocasiones son los pequeños contratiempos los que terminan convirtiéndose en los recuerdos más divertidos.

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Con esta propuesta, Ana Guerra pone sobre la mesa una reflexión que va más allá del humor y que invita a vivir la Navidad con menos exigencias y más naturalidad. Porque no todas las celebraciones necesitan parecer sacadas de una postal ni todos los planes tienen que desarrollarse según lo previsto. A veces, lo verdaderamente especial está en improvisar, disfrutar de quienes nos rodean y aprender a reírnos de esos pequeños desastres que con el tiempo terminan siendo las mejores historias que contar.