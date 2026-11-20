07/10/2021 Windows 11. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT

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Microsoft ha anunciado un cambio en la actualización a Windows 11 26H2, por el que instalará automáticamente esta versión en todos los ordenadores elegibles que no estén gestionados por departamentos de Tecnologías de la Información (TI).

Windows 11 26H2 está disponible desde finales de septiembre como una actualización ligera con novedades y funciones mejoradas, como capacidades de monitorización de IA en el administrador de tareas y un agente de configuración para ajustar opciones del sistema mediante IA y comandos de lenguaje natural.

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La compañía ha permitido en este tiempo que los usuarios gestionen la actualización de forma manual, pero desde el 18 de noviembre ha puesto en marcha una nueva fase basada en la instalación automática.

Este cambio de parecer pretende conseguir que más dispositivos que actualmente funcionan con las versiones 24H2 y 25H2 de Windows 11 se actualicen a la versión más reciente de manera "más sencilla", como ha indicado la compañía en una nota compartida en el blog de Windows.

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De esta forma, todos los ordenadores elegibles personales y empresariales que no están administrados por los equipos de TI serán los primeros en obtener la actualización automática a Windows 26H2.

Microsoft matiza que, pese a este cambio, los usuarios todavía tienen la posibilidad de buscar la actualización de manera manual e instalarla en su ordenador desde el apartado Windows Update.