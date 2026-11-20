20/11/2026 La infanta Cristina, muy cariñosa con Pablo Urdangarín EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

A punto de cumplirse cinco años de su separación matrimonial, parece que la relación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín está más distanciada que nunca desde que el exduque de Palma publicó sus memorias. Buena prueba de ello es que una vez más podrían haberse puesto 'de acuerdo' para evitar el que sin duda sería un incómodo reencuentro en su apoyo incondicional a la carrera deportiva de su hijo Pablo Urdangarín al arroparle, por separado y con actitud muy diferente, en sus dos últimos partidos con el Fraikin BM Granollers de balonmano.

A caballo entre Barcelona y Vitoria y centrado en su empresa de coaching deportivo 'Bevolutive' mientras continúa con paso firme su noviazgo con Ainhoa Armentia, Iñaki se dejaba ver en las gradas hace unos días durante un encuentro disputado por el sobrino del Rey Felipe VI en compañía de Johanna Zott. Relajado, sonriente y pendiente de cada jugada, el exjugador de balonmano derrochó complicidad con su hijo -el más cercano a él- una vez finalizado el partido, comentando cada jugada después de darse un fuerte abrazo.

PUBLICIDAD

Tras varios minutos charlando en presencia de la novia de Pablo -una más en la familia después de 3 años de sólida relación- ambos abandonaban el lugar por separado y, muy serios, guardaban silencio ante las preguntas sobre el delicado estado de salud de la hermana del Rey Juan Carlos, la infanta Margarita, ingresada en un hospital madrileño desde hace una semana a causa de una infección de la que evoluciona positivamente.

También la infanta Cristina, de nuevo en Barcelona tras años residiendo en Ginebra, ha querido apoyar a su hijo, aunque en un encuentro en el que no estuviese Iñaki para evitar su reencuentro público pero sin embargo muy especial, ya que el Granollers se enfrentaba al exequipo de Pablo, el Barça. Y aunque el joven no pudo jugar a causa de una lesión de última hora por la que se le vio en el banquillo con gestos de dolor luciendo una faja, la hermana del Rey Felipe siguió el partido desde la grada junto al exregastista Roberto Molina y su mujer, su excuñada Anna Urdangarín y unos sobrinos de su exmarido, con los que presumió de su maravillosa relación compartiendo confidencias en varios momentos.

PUBLICIDAD

Con la tensión reflejada en la cara durante todo el encuentro -que perdió el conjunto de su hijo-, doña Cristina animó en todo momento, aprovechando el pitido final para bajar de las gradas al banquillo y dar un cariñoso abrazo y un fuerte beso a Pablo, consolándole por la derrota.

Madre e hijo, muy serios, abandonaban el polideportivo juntos, un momento en el que se ha apreciado que la hija del Rey Juan Carlos lleva dos anillos y uno de ellos parece su alianza de casada.