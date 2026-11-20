Después del emotivo reencuentro de Bertín Osborne y Fabiola Martínez en presencia de su hijo Kike durante la gala de los Premios Dona2 de la Fundación Kike Osborne -en el que el artista se emocionó al hablar de su exmujer-, y sin aclarar si el presentador aprovechó su viaje relámpago a la capital para ver al hijo que tienen en común, David (que cumplirá 3 años en diciembre), Gabriela Guillén ha reaparecido ante las cámaras para revelar más pistas de qué encontraremos en su biografía, para la que quedan apenas unos días para que vea la luz.
Pero primero -y tras revelar que celebrará el cumpleaños del pequeño en su Paraguay natal junto a su familia- ha explicado por qué su niño todavía no conoce al resto de hijos de Bertín, y ha aclarado que no está en su mano que el ansiado primer encuentro con Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne se produzca estas Navidades: "De ese tema no voy a opinar más porque ya os he dicho todo lo que tenía que decir. Siempre digo lo mismo, no depende de mí, no es algo que tenga que organizar yo así que...".
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Como ha confesado, en su biografía hablará del artista porque "es parte de mi vida. Está en el libro con razón, es parte de mi vida y algo muy importante, con lo cual, pero no dedico el libro solamente a él y acusar a nadie. Lo he dicho antes, este libro no es un propósito para acusar ni pedir cuentas. Es mío y son mis experiencias y le guste bien o no a las personas es mío y es lo que he sentido. Yo no voy a mentir".
"Yo no tengo nada de que arrepentirme, solamente tengo que dar gracias por el hijo tan maravilloso que tengo y la bendición que me ha dado Dios de tenerlo. Y bueno, las circunstancias han sido las que ya están superadas. Queda ese dolor, quizás, que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero bueno, hay cosas para adelante" ha añadido emocionada echando la vista atrás en referencia a la reacción de Bertín a su embarazo.
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Horas después, Gabriela se ha puesto sus mejores galas para asistir al aniversario de 'Cool' de 'Ok Diario' y, mucho más clara, ha dejado claro que si su hijo todavía no conoce a las hijas del cantante no es por su culpa: "Ya estoy cansada de repetirlo porque es algo que no depende de mí. Es algo que lo tienen que decidir ellos y yo no puedo imponer que vean a mi hijo. No puedo imponer que lo quieran. Pues eso, tiempo al tiempo. Yo doy todas las facilidades siempre que quieran, pues me pueden llamar, me pueden decir, igual que Bertín. Él lo sabe, pero bueno, no ha coincidido. No se ha podido y bueno, no pasa nada".
"Ha habido intentos, sí, pero por lo que... Por agendas de él, sobre todo, pues no se ha podido. Pero bueno, es algo que es inevitable. Hay toda una vida por delante" ha añadido esperanzada. "Si yo tuviera una bola de cristal y te pudiera decir, mira, va a ser ese día, pues ojalá. No lo sé, cariño. Yo espero que sí, se hace, que se haga dentro de la intimidad y que realmente se sienta y se quiera. Y todo lo demás, yo creo que especular" ha expresado.
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Además, más sincera que nunca ha respondido a la pregunta que muchos llevan haciéndose desde su ruptura. ¿Sigue enamorada de Bertín?: "Ahora mismo tenemos una bonita relación. Con lo cual, me quedo con eso. Yo me he enamorado de él por muchas cosas... pero bueno, la situación, las cosas se han tornado a otra... Yo le he tenido muchísimo cariño, le tengo mucho cariño y he estado muy enamorada de él. Eso no es un secreto y me ha dado lo mejor que tengo en la vida, lo mejor que tengo en la vida, que es mi hijo. Pero yo no estoy enamorada de él" ha sentenciado.
Como padre, como ha admitido, "no puedo decir si es bueno o malo. O sea, con mi hijo puedo decir que ha sido de una manera, pero tendrás que preguntarle a los hijos, es una escala muy larga de medir. Cuando lo ve es cariñoso con mi hijo. Y el niño también, o sea, adora a su padre, está loco por su padre".
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Por último, Gabriela se ha pronunciado sobre la exclusiva de Carlos, hijo de Fabiola y Bertín, en la revista '¡Hola!' y sin ocultar el cariño que le tiene, ha opinado sobre cómo cree que llevará las críticas que le están lloviendo: "Él es maravilloso. Yo lo conozco de ocasiones que hemos compartido. Es un niño maravilloso. Las críticas es algo que estamos a la orden del día. Que todo el mundo opine de nuestras vidas. Pero de ahí a que él lo pueda manejar mejor o peor seguramente que está preparado. Porque tiene a su padre y a su madre que seguramente le habrán advertido de eso".