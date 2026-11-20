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Antalya (Turquía), 20 nov (EFE).- La ministra de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible de Francia, Monique Barbut, mostró este viernes abertura a un acuerdo en la Cumbre del Clima de Antalya (COP31) en caso de lograr otras concesiones.

"Sobre la ausencia de mención a (la salida) de los combustibles fósiles. Una vez más: al final miraremos el equilibrio global del texto", declaró a los medios Barbut, tras participar con un grupo de países que apoya la iniciativa en favor de una transición energética para dejar las energías fósiles pactada en la COP28 de Dubái (2023) y que tuvo su primer encuentro internacional en Santa Marta (Colombia), el pasado abril.

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Barbut dio dos ejemplos concretos de las posibles aberturas de su país.

"Si no tengo, por ejemplo, los combustibles fósiles, pero tengo una referencia a las hojas de ruta propuestas por Brasil (COP30), lo miro. Si no tengo una referencia a los combustibles fósiles, pero tengo realmente electricidad limpia, lo miro", señaló.

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Las declaraciones de la representante francesa suceden poco después de que la Unión Europea (UE) rechazase el segundo borrador de la COP31 por eliminar la referencia a los combustibles fósiles.

Respecto a los polémicos mecanismos de captura de carbono, incluido en el último borrador por presión del bloque árabe, París coincidió con Bruselas en que es "una verdadera línea roja" en caso de que el documento incluya "cualquier cifra, cualquier meta, cualquier objetivo cuantificado".

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"Ahora bien, si hay una vaga referencia a eso, la dejaremos pasar. Hay otros textos en los que ya ha salido, pero entre una vaga referencia y decir que asumimos una obligación —o, en cualquier caso, que nos fijamos un objetivo cuantificado—, está fuera de cuestión".