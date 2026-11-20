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Quito, 19 nov (EFE).- La Policía de Ecuador capturó en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, a Jolín Bazán Valderrama, considerado uno de los delincuentes más buscados de Perú y presunto cabecilla del grupo criminal peruano 'La Jauría', según informó este jueves la institución.

La detención se produjo en la localidad turística de Tonsupa, mediante una operación ejecutada por la Policía de Ecuador en coordinación con el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos y la Policía de Perú.

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La Policía ecuatoriana indicó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades peruanas para el correspondiente proceso judicial.

El pasado 17 de septiembre, la Policía Nacional de Perú incluyó a Bazán Valderrama en su lista de delincuentes más buscados, con una recompensa de 300.000 soles (77.500 euros) para quien aportara información de su captura.

El líder de 'La Jauría' es reclamado por la justicia de Perú por secuestro y mantenía una disputa con la banda criminal 'Los Pulpos' por el control de actividades ilícitas en Trujillo, ciudad de la costa norte de Perú. EFE

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