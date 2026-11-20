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La Guardia Civil, en el marco de la operación Nexus, ha desarticulado una organización criminal dedicada a desviar combustible intervenido en operaciones contra el narcotráfico para comercializarlo a través de cinco gasolineras de bajo coste situadas en Sevilla y Huelva. La operación se ha saldado con cinco detenidos, entre ellos el líder de la organización.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, en la operación se han practicado once registros: tres en domicilios de El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera y Jerez de la Frontera (Cádiz); otros tres en naves industriales y sedes sociales; y cinco en gasolineras de Sevilla y Huelva.

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Durante los registros se han intervenido 57.525 litros de combustible, 59.170 euros en metálico, numerosas joyas y relojes de marcas prestigiosas, cinco vehículos de alta gama, cuatro servidores de criptomonedas y diverso material informático.

De esta manera, desde el pasado mes de febrero, la organización se habría apropiado de más de 700.000 litros de combustible, obteniendo beneficios superiores al millón de euros.

GASOLINERAS "LOW COST"

La trama utilizaba como cobertura una empresa matriz del sector energético e industrial, con sede en Cádiz, autorizada para gestionar la recogida, el tratamiento y la eliminación del combustible incautado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Andalucía.

En esta línea, los investigadores comprobaron que, en lugar de destruir el carburante, el cabecilla principal de esta organización y un familiar habían montado cinco gasolineras "low cost" en Sevilla y Huelva para venderlo al consumidor final.

Para ello, simulaban su eliminación mediante hacer constar que el combustible trasladado a las plantas de reciclaje estaba adulterado con agua.

La operación comenzó el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de una posible actividad ilícita relacionada con una empresa del sector energético e industrial, ante lo que identificaron a una empresa con sede central en Cádiz, cuya actividad incluía la recogida, el tratamiento y la posterior destrucción del combustible intervenido en operaciones contra el narcotráfico en Andalucía.

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Al hilo, las sospechas de los agentes se centraron en el destino final del carburante al comprobar que el combustible que supuestamente se trasladaba a las plantas de reciclaje para su destrucción era adulterado con agua, simulando así el cumplimiento del procedimiento legal de eliminación.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Posteriormente, la investigación ha permitido descubrir que detrás de esta estructura empresarial aparentemente legal operaba una organización criminal integrada por cinco personas con distintas funciones dentro del entramado, que aprovechaba un contrato oficial que autorizaba a la empresa a gestionar el ciclo de reciclaje del combustible incautado.

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Bajo esa cobertura, aparentaba realizar las labores de recogida, almacenamiento y traslado a las plantas de tratamiento, presentándose como una compañía especializada en economía circular y gestión de residuos, mientras el el carburante era desviado antes de llegar a su destino y almacenado en diferentes naves industriales, algunas de las cuales no reunían las condiciones de seguridad exigibles para albergar sustancias inflamables.

El combustible era destinado a cinco gasolineras de bajo coste de Sevilla y Huelva, que habían sido puestas en funcionamiento por el principal investigado y un familiar directo, donde se descargaba para reabastecer sus depósitos y comercializarlo en el mercado legal, sin los controles ni las garantías correspondientes.

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La operación ha finalizado con la detención del líder de la organización y otras cuatro personas, investigadas por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales y contra los consumidores.

En este contexto, la operación ha sido desarrollada por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz y la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos.

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