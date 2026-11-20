Guardar

La Habana, 20 nov (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, atribuyó este viernes al "egoísmo" de los países desarrollados que se aplazara, en el tramo final de la cumbre del clima COP31 en Antalya (Turquía), la demanda de las naciones en desarrollo de triplicar la financiación para la adaptación climática.

"El egoísmo de los países desarrollados, principales causantes del Cambio Climático, aumentará los costos del Sur global para adaptarse al cambio climático, especialmente para los pequeños Estados insulares en desarrollo", remarcó el jefe de la diplomacia isleña en un mensaje en la red social X.

PUBLICIDAD

También, criticó que "la demanda de los países en desarrollo de avanzar en la implementación del acuerdo adoptado en la COP30 en Belém de triplicar el financiamiento para la adaptación, fue postergada en las horas finales de la COP31".

La víspera el canciller cubano alertó que los países desarrollados obstaculizaban el avance del programa de finanzas climáticas y cumplir con sus obligaciones de proveer asistencia a las naciones en desarrollo.

De igual manera, cuestionó que se pretenda una acción más ambiciosa sobre el calentamiento global "si los principales causantes de esta crisis no están dispuestos a facilitar los recursos que la sustenten".

La representación de Cuba en la cumbre climática COP31 ya había defendido desde la pasada semana la urgencia de "garantizar un régimen de comercio internacional abierto y no discriminatorio" para alcanzar "la transición justa", en el abandono de los combustibles fósiles y la descarbonización.

PUBLICIDAD

El país caribeño señaló entonces "la necesidad de operacionalizar un mecanismo internacional para fortalecer la cooperación", teniendo en cuenta "el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas".

El cierre de la COP31 este viernes, el foro climático más importante a nivel global, ha estado marcado por el rechazo de varias naciones al acuerdo final por eliminar la referencia a los combustibles fósiles y el texto ha sido tildado de "inaceptable", según los participantes de la conferencia.

PUBLICIDAD

Las distintas partes han chocado por varios temas como la financiación climática y la nueva meta cuantitativa de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS, por sus siglas en inglés), en una cumbre que tenia como objetivo convertirse en un espacio para la aplicación de acuerdos con plazos fijados y financiación aprobada para medidas contra el impacto de la crisis climática. EFE