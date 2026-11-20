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Catalunya ha asumido este viernes por "consenso" la presidencia de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), un cargo que ocupará el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.

Lo ha explicado Duch en el marco de su participación en la 54 asamblea general de la asociación, que tiene lugar del 18 al 20 de noviembre en Stavanger (Noruega), donde se ha celebrado una reunión del 'buró polític' para elegir la presidencia y vicepresidencias de la entidad.

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El conseller ha valorado la CRPM como una de las asociaciones de regiones más grandes de Europa, con alrededor de 150 regiones asociadas de 24 países, y ha explicado que la presidencia llega en un momento de cambios en el que las regiones europeas tienen "mucho que decir y también mucho que decidir".

Ha reivindicado que la elección de Catalunya es un reconocimiento de su influencia en Europa y las instituciones europeas: "Estamos efectivamente consiguiendo pasar de la fase de la visibilidad a la fase de la influencia", ha dicho.

Duch también ha destacado algunos de los ámbitos de trabajo de la asociación para los próximos 2 años, como son las infraestructuras, la política medioambiental y lucha contra el cambio climático o la economía, entre ellas la 'azul', "pero no únicamente", ha dicho.

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INCIDENCIA INSTITUCIONAL

El director general de asuntos de la Unión Europea, Gerard Vives, por su parte, ha explicado que la CRPM es una de las principales redes de regiones europeas y la principal en términos de "capacidad de incidencia ante las instituciones europeas".

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Ha recordado que los retos que afronta Europa son muchos y ha alertado sobre una tendencia a la centralización, ante la que ha reivindicado que las regiones europeas "deben reclamar este rol de liderazgo y voluntad de ser un actor en la mesa".

Respecto a la presidencia de Catalunya, ha afirmado que supondrá, por un lado, una capacidad de incidir en la propia definición del programa de trabajo de la CRPM, y por otro, maximizar la presencia catalana en Bruselas.

"Cuando Catalunya llame a la puerta de la Comisión Europea diciendo que representa no sólo su voz, sino la de 150 regiones más, obviamente esto facilita la interlocución y amplifica la potencia del mensaje", ha dicho Vives.