20/11/2026 Antonio Tejado. Al margen del complicado horizonte legal que tiene por delante en plena cuenta atrás para el juicio en el que se enfrentará a una posible condena a 30 años de cárcel por su presunta implicación en el violento robo a la casa de su tía María del Monte, Antonio Tejado está en el punto de mira tras el tenso altercado que habrían protagonizado hace unos días su madre María José García y su novia, Samara Terrón, con su exmujer Alba Muñoz en presencia de la hija que tienen en común, Emma (14). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Al margen del complicado horizonte legal que tiene por delante en plena cuenta atrás para el juicio en el que se enfrentará a una posible condena a 30 años de cárcel por su presunta implicación en el violento robo a la casa de su tía María del Monte, Antonio Tejado está en el punto de mira tras el tenso altercado que habrían protagonizado hace unos días su madre María José García y su novia, Samara Terrón, con su exmujer Alba Muñoz en presencia de la hija que tienen en común, Emma (14).

Según la influencer, la que fuera su suegra y la parej de Antonio la insultaron y la amenazaron con agredirla con un bastón, por lo que habría decidido denunciarlas ante la Guardia Civil. Algo que niega la otra parte, manteniendo que ellas no se bajaron en ningún momento del taxi en el que fueron a recoger a la niña y que habría sido Alba la que habría insultado para provocarlas, asegurando que si finalmente emprende acciones legales se defenderán donde se tengan que defender.

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Al margen de esta desagradable polémica, Tejado continúa cumpliendo con la Justicia y este viernes ha acudido a firmar ante el juez en los Juzgados de Sevilla como parte de las medidas impuestas para continuar con su libertad provisional mientras no se celebra el juicio por el asalto a la vivienda de María del Monte e Inmaculada Casal. Muy serio, el andaluz ha guardado silencio ante las preguntas de la prensa y ha optado por no pronunciarse sobre el enfrentamiento entre su madre y Samara contra Alba.

Un silencio que se ha visto interrumpido cuando un hombre le ha increpado a su salida del juzgado, exclamando a gritos "¡que te metan en prisión 20 años ya mi alma, qué poca vergüenza!". Y aunque no ha querido responderle, la reacción de Antonio ha sido de lo más significativa, ya que mientras se ponía el casco y se subía a su moto no ha dejado de mirar en ningún momento al señor muy serio y en actitud desafiante, mordiéndose la lengua para no decirle nada ante las cámaras antes de abandonar el lugar visiblemente nervioso.

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