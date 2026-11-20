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Ciudad de México, 20 nov (EFE).- América Latina en el primer semestre de 2026 una participación récord del 22,1 % en las importaciones de Estados Unidos, pese a las restricciones comerciales de Washington, impulsada por el dinamismo exportador de México y la demanda estadounidense de equipos vinculados a la inteligencia artificial (IA), según el informe Global Latam 2026 de ICEX España Exportación e Inversiones.

El estudio, presentado este viernes en la Torre BBVA de Ciudad de México, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sañaló que el total de las exportaciones latinoamericanas creció un 19,5 % en el primer semestre de 2026, frente al avance mundial del 14,5 %.

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Paolo Giordano, economista principal del BID, destacó que América Latina ha ganado participación en el mercado estadounidense en un momento en el que Washington restringe sus importaciones procedentes de otras regiones.

El especialista explicó que este comportamiento responde principalmente al aumento de los volúmenes exportados y no únicamente a los precios internacionales.

México, motor del crecimiento

México lideró el crecimiento regional por el aumento de sus exportaciones manufactureras, particularmente equipos de procesamiento de datos, servidores y componentes electrónicos destinados a centros de datos e infraestructura de IA en Estados Unidos.

Según el informe, estas exportaciones proceden principalmente de polos industriales de Coahuila, Baja California, Chihuahua y Nuevo León, además de Guadalajara, en Jalisco.

Giordano explicó que la expansión de la IA también impulsa la demanda de sistemas de refrigeración, circuitos electrónicos y minerales necesarios para la infraestructura tecnológica.

Mientras México se beneficia principalmente de las exportaciones manufactureras, Suramérica aprovecha la demanda y los precios de determinadas materias primas.

El economista señaló que América Latina también consolida su participación en China, donde alcanza el 9,5 % de las importaciones, y recupera terreno en la Unión Europea (UE), con una cuota del 5,5 %.

Pese al dinamismo comercial, Giordano advirtió de riesgos asociados a las tensiones geopolíticas, los precios internacionales y la evolución del mercado de inteligencia artificial.

“Estamos en una burbuja o no, nadie lo sabe”, afirmó al referirse al auge tecnológico.

El especialista sostuvo que los modelos del BID anticipan la continuidad de la expansión comercial, aunque prevén una moderación de las tasas de crecimiento en 2027 por el elevado nivel de comparación de 2026.

Este escenario coincide con el proceso de revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un contexto especialmente relevante para las cadenas manufactureras mexicanas vinculadas al mercado estadounidense. EFE

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