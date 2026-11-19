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Shenzhen (China), 19 nov (EFE).- El consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, confirmó su presencia en la megalópolis china de Shenzhen, donde se celebra la cumbre de líderes de la APEC, y anticipó "baches geopolíticos" en los próximos años a cuenta de la intención de China de 'reunificar' Taiwán a su territorio.

"Probablemente, en algún momento de los próximos años, habrá algunos baches geopolíticos a cuenta de cierto país que empieza por la T", indicó el empresario en videoconferencia con la cumbre tecnológica TomorrowX en referencia velada a la isla, cuya soberanía reclama Pekín pero que se gobierna de forma autónoma desde 1949.

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Si bien Musk no pronunció específicamente el nombre de Taiwán, queda por ver si el hecho de que se refiriese a la isla como 'país' acarreará repercusiones por parte de las autoridades chinas, que consideran una "línea roja" las menciones a ese territorio como entidad independiente.

China, concretamente la megalópolis oriental de Shanghái, es uno de los principales polos manufactureros para Tesla, de cuya 'gigafactoría' en esa ciudad salen más de la mitad de los vehículos que vende a nivel mundial cada año.

Una de las razones por las que ha viajado a China, aseguró el empresario, fue precisamente para visitar esas instalaciones y "agradecer" a sus trabajadores por su "trabajo increíblemente duro".

En todo caso, Musk se deshizo en elogios hacia el gigante asiático: "Cada vez que vengo me quedo alucinado. Es un país impresionante. (...) Soy fan de China. Siempre le digo a la gente que venga y que la vea por sí misma. Soy un gran admirador".

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"A largo plazo, ojalá, la relación con China será buena. (...) El presidente (Donald Trump) está aquí, y están debatiendo sobre relaciones comerciales, algo sobre lo que espero que hubiera éxito. Que China y EE. UU. tengan buenas relaciones y buen comercio es bueno para el mundo", agregó.

Según funcionarios estadounidenses, Musk forma parte de la delegación de Trump para su viaje a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y la prensa local indicó que se le vio montado en el mismo autobús en el que los acompañantes del mandatario republicano salieron del aeropuerto de Shenzhen tras su llegada en la tarde local de este miércoles. EFE

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