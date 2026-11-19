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Ciudad de México, 19 nov (EFE).- La vitamina D cumple funciones esenciales para la salud ósea, muscular y el funcionamiento del sistema inmunológico, pero también ha despertado interés por su posible participación en los mecanismos relacionados con el dolor, un campo en el que todavía se estudian sus alcances y beneficios clínicos.

Durante la mesa 'Vitamina D: la pieza que faltaba en la evaluación del paciente con dolor', del EFE Forum Salud LATAM 2026, médicos y representantes del sector farmacéutico señalaron la importancia de considerar los niveles de esta vitamina en la evaluación de determinados pacientes, especialmente cuando existen factores de riesgo o condiciones que pueden afectar su estado nutricional y metabólico.

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El doctor Luis Díaz López, presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, explicó que existen receptores de vitamina D en distintas regiones del sistema nervioso central relacionadas con el procesamiento del dolor. Esta presencia ha impulsado el estudio de su posible participación en los procesos de modulación de esta condición, aunque no significa que la suplementación constituya por sí misma un tratamiento para las molestias persistentes.

Por su parte, el doctor Manuel Mirassou Ortega, miembro fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral (AMMOM), destacó que la vitamina D puede considerarse un elemento complementario cuando existe una deficiencia documentada, pero insistió en que el abordaje debe partir de una evaluación individual.

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“No existe un dolorímetro”, señaló Mirassou Ortega al explicar que la percepción del dolor varía entre personas y que las escalas para medirlo deben acompañarse de una historia clínica completa y de la escucha al paciente.

El médico consideró que conocer los antecedentes, las condiciones de salud y las características de cada persona permite orientar mejor la búsqueda de las causas del dolor, en lugar de limitar la atención a la prescripción de analgésicos o a los resultados de estudios de imagen.

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Como ejemplo de la importancia de una evaluación integral del paciente con dolor, el doctor Jorge Yamamoto, integrante del Comité Científico de la Federación Mexicana de Diabetes y fundador de PREVEO y PADIM, explicó que la obesidad y las alteraciones metabólicas pueden acompañarse de procesos inflamatorios y de complicaciones nerviosas y vasculares, por lo que consideró importante prestar atención a las condiciones que pueden afectar la salud de las personas con diabetes.

En estos pacientes, dijo, la revisión de los pies debe formar parte de la atención médica para identificar oportunamente alteraciones de sensibilidad y otros signos de neuropatía. Entre las herramientas de exploración mencionó el monofilamento y el diapasón, además de la revisión de la piel, la coloración y los pulsos.

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“No es normal que se te duerman las piernas”, advirtió Yamamoto al referirse a síntomas que algunas personas pueden considerar habituales, pero que requieren valoración médica, particularmente cuando viven con diabetes.

En cuanto a la vitamina D, el médico explicó que la prueba de 25-hidroxivitamina D permite conocer sus concentraciones en sangre y aportar información para valorar el estado de esta sustancia en el organismo.

Yamamoto señaló que, de acuerdo con su criterio clínico, la evaluación debe considerarse en pacientes con diabetes, así como en personas con sobrepeso u obesidad.

Por su parte, el doctor Gerardo Cabrita Peñaloza, gerente médico de Adium México, indicó que estos resultados permiten distinguir entre insuficiencia y deficiencia y orientar una reposición individualizada, al tomar en cuenta las condiciones clínicas de cada paciente.

La medición, sin embargo, no debe interpretarse de manera aislada ni supone que todas las personas necesitan realizarse la prueba. Las recomendaciones clínicas internacionales tampoco establecen un único nivel óptimo aplicable a toda la población ni respaldan el análisis rutinario en adultos sanos sin indicaciones específicas.

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Cabrita Peñaloza subrayó que la suplementación “debe ajustarse a las condiciones de cada paciente”, la considerar sus niveles, necesidades y otros factores clínicos. El galeno añadió que, en el tratamiento del dolor, la respuesta no debería valorarse únicamente por la disminución de la molestia, sino también por “la recuperación de la funcionalidad en las actividades cotidianas, laborales y familiares del paciente”.

Aunque la vitamina D tiene un papel reconocido en el mantenimiento de la salud ósea y en otras funciones del organismo, su relación con el dolor no permite considerarla una solución universal. Su posible utilidad como coadyuvante debe valorarse según el diagnóstico, las condiciones de cada paciente y la evidencia disponible. EFE

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