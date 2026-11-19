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La guerra en Irán desatada con la ofensiva sopresa de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha representado un gasto aproximado para la Administración Trump de unos 48.300 millones de dólares (más de 44.000 millones de euros).

El jefe de gabinete de la oficina de presupuesto del Departamento de Defensa estadounidense, Arthur Miller, ha confirmado que este monto se alcanzó el pasado 13 de noviembre, durante una comparecencia este jueves ante el Senado.

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Esta suma incluye municiones, reposición de equipamiento y costes operativos, no así los gastos derivados de los daños sufridos en las bases militares estadounidenses; un concepto que tampoco se contemplaba en cifras anteriores del Pentágono.

La revelación de este dato se produce poco después de las elecciones de mitad de mandato en las que el Partido Republicano de Donald Trump sufrió una dura derrota, en gran parte por la impopularidad del conflicto y el consecuente aumento de precios en Estados Unidos, han llegado a reconocer altos cargos del Gobierno, incluido el vicepresidente JD Vance.

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