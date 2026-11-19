25/07/2025 El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria ha evacuado a una mujer de 45 años, de nacionalidad belga, que ha sufrido un desvanecimiento en un punto de la ruta entre el Mirador del Cable y Cabaña Verónica, en Picos de Europa. ESPAÑA EUROPA CANTABRIA SOCIEDAD GOBIERNO DE CANTABRIA

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La España Verde,la alianza turística que integra a Cantabria, Euskadi, Asturias y Galicia, se ha promocionado en México ante más de un centenar de profesionales del sector turístico con la propuesta 'Norte Diem'.

El director general de Turismo, José Luis López Vielba, ha asistido en Monterrey a la presentación de esta experiencia inmersiva que aúna gastronomía, cultura y recursos audiovisuales para, a través de los sentidos, acercar al público mexicano "la identidad y los atractivos turísticos" del norte de España, ha señalado el Gobierno en un comunicado.

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El objetivo de esta acción, organizada en colaboración con la Oficina Española de Turismo en Ciudad de México, es reforzar el posicionamiento de la marca España Verde y dar a conocer las posibilidades turísticas de los cuatro territorios en este país.

Desde el Gobierno se ha asegurado que México es "un mercado con potencial de crecimiento para la cornisa cantábrica, favorecido por los históricos vínculos migratorios entre ambos territorios".

La propuesta promocional 'Norte Diem' es un formato de promoción experiencial que la España Verde ha desarrollado en anteriores acciones internacionales, con presentaciones en Alemania, Portugal y Estados Unidos, ha explicado el Ejecutivo regional.

En ella se presenta como "una alternativa para quienes buscan viajar con sentido, descubrir nuevos paisajes y disfrutar de experiencias culturales y vinculadas a las tradiciones locales".

Asimismo la marca ha expuesto su modelo turístico, que combina "crecimiento con sostenibilidad y respeto a la identidad de los destinos, respondiendo al interés por los viajes con significado y el turismo pausado".

El chef asturiano Nacho Manzano, al frente de Casa Marcial y distinguido con tres estrellas Michelín, ha estado presente en México y ha ejercido como embajador culinario del evento.

La participación de Cantabria en Monterrey "busca consolidar el posicionamiento conjunto de los cuatro territorios en mercados internacionales y abrir nuevas oportunidades de comercialización turística".

El evento ha constituido "el principal hito" del calendario de promoción internacional de la España Verde durante 2026, año en el que la coordinación de la alianza turística corresponde al Principado de Asturias.

También han tenido lugar otras acciones turísticas como "el viaje de familiarización" organizado para agentes de viaje y turoperadores de China y Japón o la comercialización de la Reserva Ecoturista de la España Verde con profesionales de la naturaleza y ecoturismo del Reino Unido y Alemania.

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Estados Unidos también ha sido un mercado objetivo y se han llevado a cabo campañas digitales en Suiza y Portugal y seis viajes virtuales para agentes profesionales de Italia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

Junto a López Vielba han asistido al evento la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo; el cónsul general de España en Monterrey, Vicente J. Mas; la responsable de Promoción de la Oficina Española de Turismo en México, Begoña Fernández; la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita; y la técnico de Marketing y Promoción de Turismo de Euskadi, Idoia Ansa.

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