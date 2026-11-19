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Moscú, 19 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, puso hoy en duda el valor del Nobel de la Paz al comentar el hecho de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, no recibiera el galardón.

"No sé si el Premio Nobel de la Paz actual tiene algún valor. Sobre todo porque, en mi opinión, ha habido casos en los que las decisiones (sobre su entrega) se basaron claramente en consideraciones políticas", dijo el líder ruso en una rueda de prensa al término de su participación en la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen.

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Afirmó que no sabe "si vale la pena siquiera luchar" por ese galardón hoy en día. Enseguida agregó que Rusia cuenta con sus propios premios, que se entregan por un "comité representativo, integrado por personas respetadas".

Ese comité, continuó Putin, toma "decisiones neutrales sobre asuntos específicos en las áreas de paz y seguridad internacional y trabajo humanitario".

"No debemos olvidar que el Comité Nobel utiliza inicialmente el dinero que Nobel ganó con sus negocios en Rusia", subrayó Putin.

En 2025, tras la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, Putin afirmó que, en el pasado, el comité había premiado a personas que no hicieron nada por la paz y destacó los esfuerzos pacificadores de su homólogo estadounidense.

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Trump volvió a alardear hace unos días de sus logros en la política internacional y calificó de "increíble" que ni él ni su país recibieran el Premio Nobel de la Paz, otorgado este año a Navi Pillay, jurista con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

"Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes -incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos-, conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares", escribió Trump en su red social Truth Social. EFE

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(foto)(vídeo)