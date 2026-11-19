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Ya ha arrancado el rodaje de Patricia, la primera película de Penélope Cruz con Netflix. La actriz, que también ejerce de productora, volverá a ponerse bajo las órdenes de Juan Diego Botto tras En los márgenes, el debut del actor como director.

"Patricia representa a tantas otras mujeres que, como ella, sufren cada día este tipo de violencia", ha expresado Cruz en un comunicado en referencia a la protagonista, víctima de maltrato. La protagonista de Volver ha señalado que es una "historia muy necesaria" y que, para ella, es un "enorme privilegio poder interpretar este personaje".

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La película estará producida por Moonlyon, la productora de Penélope Cruz, quien asegura que siente una "emoción enorme" tras más de dos años desarrollando el proyecto. Además, ha subrayado que para ella es un "honor" poder contar esta historia con Botto.

El director, que también firma el guion, ha indicado que para él es un "privilegio" poder contar esta historia "con este reparto y este equipo artístico". Además, Juan Diego Botto ha hablado sobre el proceso de escritura e investigación, que "incluyó horas de entrevistas con mujeres" que les confiaron "sus historias".

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PENÉLOPE CRUZ SE PONE EN LA PIEL DE UNA MUJER MALTRATADA

En Patricia, Penélope Cruz interpreta a "una mujer que sale del infierno de una relación de doce años de maltrato para enfrentar otro infierno judicial en el que temerá por el bienestar de sus hijos", adelanta la escasa sinopsis ofrecida por Netflix.

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Completan el reparto Goya Toledo (Amores Perros), Rafa Castejón (El buen patrón), Pilar Gómez (Tarde para la ira), Dylan Radley (El nido) y Ramón Barea (Cinco lobitos, Todos lo saben), entre otros.