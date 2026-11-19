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La Comisión Europea ha dado este jueves luz verde a la compra conjunta de la compañía española Gestor Portal Mediterráneo por la holandesa Redevco y la británica CBRE Investment Management, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico ni en una parte sustancial del mismo.

La operación, que afecta principalmente al mercado del arrendamiento de inmuebles comerciales en España, ha sido examinada bajo el procedimiento simplificado que Bruselas aplica a los casos menos problemáticos.

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Así, el Ejecutivo comunitario ha concluido que la operación no plantea problemas de competencia porque la 'joint venture' apenas tiene actividades limitadas en el Espacio Económico Europeo (EEE) y las compañías una posición limitada en el mercado pese a la adquisición.