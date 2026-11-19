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La Haya, 19 nov (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó este jueves a Birmania (Myanmar) facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los rohinyás desplazados por la ofensiva militar de 2017, tanto dentro del país como en el extranjero, y garantizar la reunificación de las familias separadas, entre otras medidas para reparar los daños causados a la minoría musulmana.

El tribunal, que declaró hoy a Birmania responsable de genocidio contra la minoría rohinyá, también exigió a ese estado del sudeste asiático devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas perdidas o dañadas, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que sufrieron lesiones o daños mentales. EFE

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(foto)(vídeo)