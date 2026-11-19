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Miami (EE. UU.), 19 nov (EFE).- El estado de Florida (EE. UU.) ha movilizado a "cientos" de efectivos de la Guardia Nacional para responder a las fuertes lluvias e inundaciones de los últimos días, según ha informado este jueves el gobernador Ron DeSantis, quien no ha hecho referencia a posibles víctimas.

Las lluvias han obligado este jueves al cierre de las escuelas en los condados de Miami-Dade y Broward, donde además se derrumbó el miércoles el techo de un templo judío y las aguas anegaron algunas áreas de un hospital.

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Este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) mantiene vigente una alerta por inundaciones repentinas en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en el sureste de Florida, con especial riesgo en estos dos últimos por las fuertes lluvias previstas para hoy.

El organismo ha advertido de que bandas de chubascos y tormentas avanzarán hacia el interior del sur de Florida y prevé acumulaciones de entre 2,5 y 5 centímetros de lluvia en las zonas afectadas, aunque en algunos puntos podrían alcanzar entre 7,6 y 12,7 centímetros.

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De hecho, el NWS ha señalado que en los últimos días han caído entre 7,6 y 12,7 centímetros en amplias zonas de la costa este del sur de Florida, con acumulaciones puntuales de entre 20 y 38 centímetros.

Estas precipitaciones aumentan el riesgo de inundaciones en ríos, arroyos, zonas bajas y áreas urbanas con drenaje deficiente, por lo que ha recomendado prestar atención a posibles nuevas advertencias.

En un mensaje publicado en la red social X, DeSantis ha detallado que el operativo de emergencia incluye también a más de 200 agentes de tráfico y 235 oficiales de conservación de la fauna, así como 50 vehículos para circular por zonas inundadas y 60 bombas de agua.

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El despliegue cuenta además con 28 vehículos todoterreno, 26 embarcaciones de poco calado, 17 aerodeslizadores, ocho vehículos anfibios para terrenos pantanosos y un vehículo especial para terrenos difíciles.

Asimismo, unos 750 trabajadores del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) participan en las labores de respuesta en las comunidades afectadas. EFE