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El nuevo borrador de decisión general de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía), que se ha dado a conocer este jueves, suprime el llamamiento explícito a acelerar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles que recogía la versión del lunes. También elimina la petición de retirar lo antes posible las subvenciones ineficientes a estos combustibles que no aborden la pobreza energética ni las transiciones justas.

A su vez, mantiene la propuesta de elevar al 35% el peso de la electricidad en el consumo final mundial de energía para 2035, junto con las referencias a triplicar la capacidad renovable mundial y duplicar la tasa media anual mundial de mejora de la eficiencia energética para 2030. Sin embargo, ya no reproduce el llamamiento adicional a acelerar la transición energética mediante una mayor "electrificación limpia" que incluía el primer borrador.

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El texto también elimina la referencia a que la triplicación de la financiación para adaptación alcance al menos 120.000 millones de dólares y la petición específica a los países desarrollados de aumentar urgentemente su provisión colectiva para este fin y presentar una hoja de ruta. No obstante, conserva el llamamiento a realizar esfuerzos para al menos triplicar la financiación para adaptación de aquí a 2035.

Por otra parte, mantiene la referencia, ya presente en el primer borrador, al aumento del 21% de la financiación climática procedente de los bancos multilaterales de desarrollo respecto al año anterior. El documento lo vincula a sus estimaciones para 2030 anunciadas en la COP29, consistentes en proporcionar 120.000 millones de dólares anuales y movilizar otros 65.000 millones en capital privado, unas cifras distintas del mínimo para adaptación que se ha retirado del texto.

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