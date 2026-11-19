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La Habana, 18 nov (EFE).- Cuba abogó por seguir fortaleciendo la cooperación y el diálogo al recibir este miércoles las credenciales del diplomático guatemalteco Luis Fernando Carrera Castro como nuevo representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en la isla.

"Trasladamos la voluntad de continuar fortaleciendo la estrecha relación de cooperación y diálogo con la Oficina de UNICEF en Cuba en pos del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes", expresó la viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez Camejo, en una publicación en las redes sociales.

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En el encuentro ambos diplomáticos conversaron sobre el trabajo de la Oficina de Unicef en La Habana, "alineado a las prioridades y esfuerzos nacionales en materia de infancia, el cual se ha visto afectado por el reforzamiento del bloqueo y del cerco energético de Estados Unidos", refirió la viceministra.

Además indicó que agradeció a la agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia, "la disposición a trabajar con Cuba a favor de la movilizando recursos".

En los últimos meses, Unicef ha colaborado con escuelas de las provincias orientales de Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba para mejorar gradualmente las condiciones de agua, saneamiento e higiene en esos centros educativos.

Además donó siete equipos de bombeo de agua a Granma para beneficiar el suministro de agua a más de 100.000 habitantes, afectados por la crisis de abastecimiento que padece la isla, según informaron medios estatales.

En noviembre de 2025, la agencia de las Naciones Unidas también instaló tres plantas potabilizadoras en Granma para suministrar agua potable a más de 21.000 personas, distribuyó más de 3.300 kits de higiene familiar y donó materiales para reconstruir escuelas en Santiago de Cuba tras el paso del devastador huracán Melissa por esa zona.

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El nuevo representante de UNICEF se incorpora a la oficina de La Habana con más de tres décadas de experiencia en políticas públicas, desarrollo social, cooperación internacional y defensa de los derechos de la infancia, refirió Unicef Cuba en su perfil en las redes sociales.

La nota señala que asume su cargo a menos de un año de la puesta en marcha del nuevo Programa de Cooperación entre Cuba y UNICEF para el período 2026-2030, que busca acompañar al Estado y la sociedad cubana en el fortalecimiento de un sistema integral de protección de los derechos de la infancia articulado con estrategias de desarrollo local resilientes al clima.

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Asimismo recuerda que en su trayectoria en UNICEF, fue su representante en México y también ocupó responsabilidades de liderazgo y asesoría en Indonesia, Panamá, Cabo Verde, Ecuador, Guatemala y Costa Rica. EFE