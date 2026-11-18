Guardar

Nuseirat (Franja de Gaza), 18 nov (EFE).- Alrededor de 400 gazatíes se vieron forzados a huir por la incursión que lleva a cabo este miércoles el Ejército israelí dentro de la línea amarilla a la altura del centro del enclave palestino, donde se escucha intenso fuego y las tropas israelíes está introduciendo maquinaria, según constató EFE e informaron vecinos de la zona.

En la calle Salah al Din, que conecta de norte a sur la Franja, entre los campos de refugiados urbanizados de Bureij y Nuseirat, este miércoles familias se desplazaban hacia el sur con sus enseres para huir de la zona donde Israel lleva a cabo su incursión.

PUBLICIDAD

"No sabíamos nada. Oímos a la gente decir que habían llegado, y salimos tal y como nos ves, con lo puesto... Ni agua, ni gas, ni nada. Con esto hemos salido. Solo nos queda decir: Dios nos basta y es el mejor protector", dijo allí a EFE una mujer acompañada de su hija y con dos mochilas a la espalda.

Alrededor de un kilómetro al norte de ese punto, las tropas israelíes cruzaron la línea amarilla hacia el oeste, donde viven los dos millones de gazatíes, dos tercios de ellos en tiendas de campaña.

"Continúan los disparos intensos desde los vehículos de la ocupación (israelí) que han penetrado en la zona al norte de Nuseirat", informó a EFE un vecino de la zona, que detalló que Israel está introduciendo allí maquinaria pesada.

El Ejército de Israel informó este miércoles de la operación, afirmando que tiene el objetivo de "eliminar amenazas", en referencia a infraestructuras que atribuye al grupo islamista Hamás en la zona.

Las fuerzas armadas israelíes sostienen que la presencia de dichas infraestructuras, sobre las que no dio más detalles, constituyen una violación del acuerdo del alto el fuego.

Sin embargo, el acuerdo de tregua firmado hace más de un año recoge que las tropas israelíes han de permanecer al este de la línea amarilla, con un perímetro establecido inicialmente que Israel ha ampliado progresivamente moviendo los bloques con los que marcaba dicha demarcación.

PUBLICIDAD

Cerca de las 12.30 hora local (10.30 GMT), un portavoz en árabe del Ejército de Israel difundió una orden de desplazamiento forzoso en áreas entre las localidades de Nuseirat y Bureij.

Tras la incursión, Hamás denunció que Israel está cometiendo una "violación flagrante" del acuerdo de alto el fuego, y pidió a los mediadores internacionales que intervengan para detenerla.

Según el acuerdo de tregua, firmado en octubre de 2025, Israel se quedaba en un primer momento con el control militar de en torno al 53 % del enclave, inaccesible a la población gazatí, y se iría luego replegando por fases.

PUBLICIDAD

En cambio, desde entonces las fuerzas armadas israelíes han movido los bloques con los que señalizaban esta línea para ganar territorio y establecido una segunda demarcación, conocida como la línea naranja, que expande su área de influencia unos cientos de metros más allá de la línea amarilla.

En total, sólo en torno al 35 % del territorio gazatí está disponible sin restricciones de acceso a su población, casi en su totalidad desplazada.bEFE

aa-mt-mfh/jam

(vídeo)