Guardar

Ruy A. Valdés

Seúl, 18 nov (EFE).- Corea del Norte conmemora este miércoles el 'Día de la Industria del Misil', en un año en el que ya ha realizado el triple de lanzamientos que en todo 2025, mientras Kim Jong-un busca reforzar su capacidad militar, respaldado por sus crecientes vínculos con Rusia y China, y ante la posibilidad de un nuevo encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

PUBLICIDAD

"El desarrollo de misiles ha sido una prioridad del régimen desde que Kim Jong-un llegó al poder", dijo a EFE Daniel Pinkston, profesor de la Universidad Troy y especialista en asuntos de la península coreana.

Según el Ministerio de Defensa japonés, Corea del Norte efectuó lanzamientos de misiles balísticos en 12 jornadas hasta el 29 de octubre, frente a cuatro en todo 2025 y once en 2024. Un recuento de EFE, que incluye otros tipos de misiles y pruebas anunciadas por Pionyang, identifica al menos 19 jornadas de ensayos o lanzamientos hasta el 4 de noviembre.

PUBLICIDAD

Entre las pruebas recientes destacan un misil hipersónico de alcance intermedio, que según Pionyang alcanzó un blanco a 1.000 kilómetros, y nuevas ojivas de racimo para misiles balísticos y de dispersión para misiles de crucero. Sin embargo, las capacidades anunciadas por el régimen no han sido verificadas de manera independiente.

La festividad, instaurada en 2023, conmemora el lanzamiento del Hwasong-17, un misil intercontinental con capacidad nuclear, el 18 de noviembre de 2022, ocasión en la que apareció públicamente por primera vez Kim Ju-ae, hija del dirigente y considerada su posible sucesora. En los años posteriores, la efeméride ha transcurrido sin grandes celebraciones públicas.

PUBLICIDAD

La posibilidad de un encuentro estos días entre Kim Jong-un y Donald Trump durante la actual visita de este último a China ha cobrado fuerza en medio de las intenciones declaradas del estadounidense de sostener una reunión este año.

A ello se sumó este miércoles el apoyo del líder chino, Xi Jinping, a la reanudación del diálogo entre Washington y Pionyang, expresado al presidente surcoreano, Lee Jae Myung, en la cumbre del foro APEC en Shenzhen, según la Presidencia surcoreana.

PUBLICIDAD

De concretarse, el diálogo se produciría en un escenario muy distinto al de las tres reuniones que ambos líderes mantuvieron entre 2018 y 2019, durante el primer mandato de Trump.

Desde entonces, Pionyang ha ampliado y diversificado su arsenal, intensificado sus ensayos armamentísticos y reforzado sus vínculos con Rusia y China, lo que podría otorgar a Kim una posición negociadora más sólida.

Esta posición de fuerza de Pionyang también se refleja en el aumento de sus lanzamientos de misiles. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) contabilizó 34 ocasiones con lanzamientos durante los primeros 21 meses del segundo mandato de Trump, el doble de las 17 registradas en el mismo periodo de su primera presidencia.

PUBLICIDAD

"Creo que el margen de negociación bilateral entre Corea del Norte y Estados Unidos es ahora muy reducido, por no decir inexistente", explicó Pinkston.

También está por verse cómo abordaría Trump la desnuclearización de Corea del Norte en un eventual diálogo con Kim, dado que Pionyang exige a Washington abandonar ese objetivo como condición para negociar.

La cuestión cobra especial relevancia ante la reunión trilateral de este jueves entre Trump, Xi y el líder ruso, Vladímir Putin, en la que el estadounidense dijo que abordaría la no proliferación nuclear.

"A efectos prácticos, el régimen de sanciones está muerto. Kim dispone ahora de más recursos para destinarlos al desarrollo y la producción de armamento", explicó Pinkston en medio del fortalecimiento de los lazos de Pionyang con Moscú y Pekín, que le ha permitido mitigar los efectos de las sanciones internacionales. EFE

PUBLICIDAD