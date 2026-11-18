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Redacción Internacional, 18 nov (EFE).- Tilda Swinton, Mark Ruffalo, Juliette Binoche, Kleber Mendonça Filho, Lucrecia Martel, Alice Braga, Petra Costa o Isabel Coixet son algunos de los más de 200 firmantes de un comunicado en defensa del cineasta iraní Jafar Panahi, condenado a cinco años de cárcel y la confiscación de todos sus bienes.

El texto, publicado por Variety, señala la "profunda preocupación" de los firmantes por esta nueva condena impuesta por el Tribunal Revolucionario de Teherán contra Panahi, que además ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias, la prohibición de salir del país durante dos años y la prohibición de utilizar las redes sociales durante el mismo periodo.

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"Panahi es uno de los directores de cine contemporáneos más reconocidos del mundo y ha seguido realizando películas en Irán a pesar de haber sido encarcelado en repetidas ocasiones, de haber sufrido prohibiciones de viajar y de haber permanecido bajo arresto domiciliario por parte de las autoridades iraníes durante las últimas dos décadas", resalta el comunicado.

Directores como Michael Mooren, Barry Jenkins, Karim Ainouz o Alex Gibney, así como los responsables de los festivales de Venecia, Alberto Barbera, y Berlín, Tricia Tuttle, también defienden a Panahi, al que llaman "símbolo del cine de resistencia".

"Durante los últimos treinta años, sus películas -como 'El globo blanco' (1995), 'El círculo' (2000), 'Taxi Teherán' (2015) o 'No Bears' (2022)- han contribuido a salvar importantes brechas de comprensión entre el resto del mundo y el pueblo iraní", añade el texto.

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Para los firmantes, las películas de Panahi "han mantenido a Irán y a los iraníes presentes en el imaginario colectivo mundial incluso en los momentos más oscuros, a pesar de todas las presiones ejercidas sobre él para obligarlo a guardar silencio".

Su trabajo más reciente, 'Un simple accidente', una dura crítica al régimen iraní y una denuncia de las torturas a los detenidos, se llevó la Palma de Oro de Cannes en 2025. Y en diciembre de ese año, Irán dictó una nueva condena de un año de prisión y una prohibición de salir del país durante dos años.

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En aquel momento, Panahi estaba fuera del país y fue condenado en rebeldía. Pero, pese a los riesgos de ser encarcelado, regresó a Irán en marzo de este año.

"Tomó la valiente decisión de regresar a Irán, consciente de los riesgos, pero movido por el profundo amor que siempre ha expresado por su país y por su deseo de permanecer y trabajar en él".

El 27 de octubre de 2026 el Tribunal Revolucionario de Teherán dicto la nueva sentencia contra el cineasta sin que se conozcan los cargos que han motivado la condena.

"Parecen responder a los reiterados intentos de intimidarlo para que abandone su actividad cinematográfica", lamentan los firmantes del comunicado, en el que se señala que el caso pasará ahora a un tribunal regional y la sentencia podrá ser recurrida, un proceso que requiere recursos económicos, cuando las cuentas de Panahi han sido bloqueadas.

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"Manifestamos nuestra solidaridad con el señor Panahi y con todos los iraníes que sufren persecución por parte de su propio Gobierno debido a su trabajo. Instamos al Tribunal Revolucionario de Teherán a revocar todas las medidas destinadas a sancionar y encarcelar al señor Panahi y a respetar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es Estado signatario", se indica en la nota.

En este momento "marcado por un elevado nivel de conflicto y tensión política, artistas como el señor Panahi, que contribuyen a generar entendimiento dentro y más allá de las fronteras, son de vital importancia", destacan los firmantes.

Por eso, "la comunidad creativa internacional se une para dar testimonio de esta situación y defender la libertad de expresión artística en todo el mundo". EFE