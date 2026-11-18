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Ginebra, 18 nov (EFE).- Suiza podría sumarse al proyecto de creación de un centro de deportación de migrantes en Ruanda, anunciado este lunes por los Ejecutivos de Austria, Alemania, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, según indicó este miércoles un portavoz del Gobierno helvético a la prensa nacional.

"Si resulta exitoso, sostenible y viable, y respeta todos los requisitos legales, Suiza estudiará la posibilidad de participar", afirmó un portavoz del Departamento Federal de Justicia y Policía a la agencia de noticias ATS.

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El futuro centro de migrantes expulsados en Ruanda, criticado por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, será posible gracias al Reglamento de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en junio y adoptado por la UE el mes pasado.

Suiza, con importantes vínculos con la Unión Europea en materia de política migratoria y de libre circulación de personas al pertenecer al espacio Schengen, dispone de dos años, hasta octubre de 2028, para incorporar ese reglamento a su legislación nacional.

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La normativa, a la que España se opuso desde su concepción, permite por primera vez la creación de centros de devolución de migrantes en terceros países y busca agilizar las deportaciones.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por el centro de deportación en Ruanda, ante los riesgos que en su opinión plantea el traslado a un país con el que los migrantes no tienen ningún vínculo real y que afronta sus propios problemas en materia de derechos humanos. EFE

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