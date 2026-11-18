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Microsoft ha presentado siete nuevos modelos MAI que abarcan desde tareas de codificación a la ciberseguridad, la creación de imágenes o la toma de decisiones, destacando MAI Code 2 y MAI Cyber 2 Flash, todos ellos con el foco puesto en permitir realizar tareas las 24 horas del día a un bajo coste.

La compañía ha dado a conocer estos nuevos modelos en el marco de su evento Microsoft Ignite 2026, que se celebra del 17 al 20 de noviembre en San Francisco (Estados Unidos) para dar a conocer todas sus novedades para desarrolladores, profesionales de TI y líderes empresariales.

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Concretamente, se trata de la nueva familia MAI, que se compone de siete modelos diseñados para tener agentes realizando trabajo de ingeniería real de forma continua, todos ellos con una "relación precio-rendimiento escalable".

Entre estos modelos, Microsoft ha destacado MAY Cyber 2 Flash que, centrado en la ciberseguridad, es capaz de superar la calidad del modelo GPT-6 Astra de OpenAI, con un coste inferior al 2 por ciento, según la prueba de rendimiento CyberGymE2E.

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Este modelo está pensado para satisfacer las necesidades de seguridad, alineación y contención a la hora de desarrollar agentes de monitoreo y control que protejan y actualicen los sistemas de producción en tiempo real de forma continua a un coste mucho menor, como ha explicado la tecnológica en un comunicado.

Tanto es así que MAY Cyber 2 Flash, que está entrenado basándose en modelos anteriores MAI Cyber, ofrece un precio un 86 por ciento menor en tokens de salida que MAI Cyber 1.1 Flash.

MAI CODE 2 Y MAI CODE 2 FLASH

Para las tareas de codificación, Microsoft ha presentado el modelo MAI Code 2, diseñado para el trabajo de programación y codificación empresarial diario, con la ventaja de una mejor relación precio-rendimiento.

Según las pruebas de la compañía, es capaz de alcanzar el 98 por ciento de la calidad de codificación de GPT-6.1 Sol de OpenAI a aproximadamente el 40 por ciento del precio. Y frente a Opus 5.5 de Anthropic, alcanza un rendimiento del 96 por ciento por tan solo el 5 por ciento del precio.

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Estos resultados, se han obtenido en base a la media de cuatro 'benchmarks' ampliamente utilizados para medir tareas de codificación empresarial cotidianas, como es el caso de DeepSWE 1.1, Terminal Bench 2.1, SWE-Atlas y FrontierCode v1.

Además, Microsoft ha subrayado que, en una prueba comparativa a ciegas de trabajos de 'frontend', los desarrolladores escogieron MAI Code 2 en el 64 por ciento de los casos, frente a GPT-6 Sol de OpenAI.

Cabe destacar que este modelo no está optimizado para resolver problemas más complejos, como la investigación científica fundamental y el trabajo con agentes a largo plazo, por el momento.

Por otra parte, Microsoft también ha presentado la versión Flash de MAI Code 2, que está diseñado para tareas de alto volumen, como explicaciones de código, ediciones específicas, correcciones rutinarias e iteraciones rápidas.

En el caso de MAI Code 2 Flash la compañía ha asegurado que ofrece un rendimiento comparable al de GPT-6 Luna y Claude Haiku 5.5, con un 65 y un 20 por ciento del precio, respectivamente. Esto se ha medido en base a las pruebas de rendimiento DeepSWE 1.1, Terminal Bench 2.1 y SWE-Atlas, que miden tareas de codificación rutinarias.

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MODELOS DE IMAGEN Y TRANSCRIPCIÓN

Continuando con la familia MAI, Microsoft ha presentado su modelo de edición de imágenes MAI Image 2.7, con capacidades que superan GPT Image 2.6 Sunburst a "una quinta parte del precio". Como resultado, la compañía ha subrayado que este modelo ocupa el primer puesto en el Análisis Artificial.

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En cuanto a generación de imágenes mediante texto, la compañía ha detallado que se sitúa en el puesto 4 de la misma prueba. Igualmente, con MAI Image 2.7 Flash, la compañía también ofrece generación de imágenes de alto volumen a un precio aproximado de 10 dólares por cada 1.000 imágenes.

Microsoft también ha presentado MAI Realtime 1, su primer modelo de conversión de voz a voz en tiempo real, para conversaciones naturales y de baja lantencia. En este caso, su precio comienza desde 0,01 dólares por minuto de audio y es capaz de superar a GPT-Realtime 2.1 en pruebas comparativas externas.

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Finalmente, Microsoft ha presentado Decision 1.1 para facilitar la toma de decisiones en empresas. Este modelo ofrece enrutamiento de modelos integrado directamente en tus aplicaciones, de modo que los modelos más grandes y costosos solo se utilizan cuando realmente se necesitan.