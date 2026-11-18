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La Comisión Europea ha propuesto este miércoles conceder a Ucrania un nuevo préstamo de hasta 45.000 millones de euros para 2027, con el que pretende cubrir cerca de dos tercios de los 70.000 millones que Kiev necesita para afrontar sus gastos militares y presupuestarios durante el próximo año.

La iniciativa, presentada por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, necesita todavía el visto bueno de los Veintisiete, cuyos líderes podrán abordar la propuesta por primera vez en la cumbre europea del próximo 26 de noviembre en Bruselas.

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Esta nueva ayuda se sumaría a los 45.000 millones que Bruselas todavía tiene pendientes de desembolsar en 2027 del préstamo de 90.000 millones aprobado para el periodo 2026-2027, por lo que el apoyo financiero previsto por la UE para el próximo ejercicio podría alcanzar los 90.000 millones de euros, a la espera de que los socios internacionales contribuyan a cubrir las necesidades restantes.

Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario y del Ministerio de Finanzas ucraniano, estas necesidades adicionales responden al elevado gasto militar que sigue provocando la guerra, así como a la "intensificación de los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas y civiles" y las interrupciones del comercio marítimo en el mar Negro, que continúan "lastrando la actividad económica y los ingresos públicos" del país.

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La propuesta contempla destinar hasta 25.000 millones de euros a asistencia militar para reforzar las capacidades de defensa de Ucrania y estrechar la cooperación entre las industrias armamentísticas ucraniana y europea, mientras que los otros 20.000 millones se dirigirían a sostener el presupuesto del Estado y garantizar el funcionamiento de servicios públicos esenciales.

De esta última cantidad, Bruselas plantea canalizar 10.000 millones mediante asistencia macrofinanciera y otros 10.000 millones a través del Mecanismo para Ucrania, el instrumento europeo destinado a financiar la recuperación del país y apoyar las reformas vinculadas a su proceso de adhesión a la UE.

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El desembolso de los fondos presupuestarios estará condicionado al cumplimiento de reformas, especialmente en materia de Estado de derecho y lucha contra la corrupción, mientras que el préstamo se financiará mediante la emisión de deuda en los mercados de capitales, respaldada por el presupuesto comunitario.

En cuanto a su devolución, la Comisión plantea que Ucrania únicamente tenga que reembolsar el principal cuando reciba reparaciones de guerra de Rusia. Hasta entonces, la UE podrá refinanciar la deuda, aunque también se reserva el derecho de utilizar los activos rusos inmovilizados para devolver los préstamos.

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El Ejecutivo comunitario ha precisado que los costes de financiación dependerán de las condiciones del mercado y del ritmo de desembolso de los fondos, y que el presupuesto europeo podría asumirlos mediante una subvención. En cualquier caso, estos gastos comenzarían a generarse a partir de 2028, por lo que no afectarían a las cuentas comunitarias de 2027.